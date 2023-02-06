Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün Star Tv'de ekrana gelmedi. Program takipçileri yayın akışında da göremeyince Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün neden yok? Seda Sayan yarın olacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan programına dair tüm merak edilenler...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN BUGÜN NEDEN YOK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün yayınlanmadı. Programın resmi ınstagram sayfası üzerinden konu hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle;

10 ilimizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye! Başımız sağ olsun





