Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün var mı, yok mu? Seda sayan ne zaman başlayacak? 20 Şubat 2023 Star TV yayın akışı!

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile ilgili detaylar Star Tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem özel yayınları ekrana geldi. Kanalların yavaş yavaş dizilere yayın akışlarında yer vermelerinin ardından Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan bugün var mı, yok mu? İşte 20 Şubat 2023 Pazartesi Star TV yayın akışı...

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Sabahın Sultanı Seda Sayan Star Tv, 20-24 Şubat yayın akışında yar alıyor.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv yayın akışına göre 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Sabahın Sultanı Seda Sayan programı 09:30'da başlıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

17:30 Dünden Önce Yarından Sonra

18:15 Star Haber

20:00 Ömer

