Sabancı'nın torunundan direk dansı!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı'nın Eran Tapan'dan olan kızı Melisa Tapan da, ünlüler arasında çok popüler olan pole dance'a (direk dansı) merak sardı.

Birkaç yıl önce ilk Ayşe Kucuroğlu'nu direğin üzerinde görmüş; sonra da hızla yayılan bu trendin takipçileri olan Aslı Ekşioğlu, Didem Soydan ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin Instagram hesaplarına yükledikleri akrobatik hareketlerini izlemiştik.

Melisa Tapan da, direkte sergilediği birbirinden zor hareketleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

VÜCUDU SIKILAŞTIRIYOR

Direk dansı bazı insanların zihinlerinde striptiz kulüplerini çağrıştırsa da, aslında 2006 yılından beri, dünya üzerinde kurulmuş 24 federasyonu bulunan, olimpiyatlarda yarışılması konuşulan bir fitness ve akrobasi sporu.

Bu arada Melisa Tapan, ne zamandır ders alıyor bilmiyorum ama evinde sergilediği hareketlerinde gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Birçok ünlü ismin formlarını korumak, vücutlarını sıkılaştırmak için yaptığı direk dansının takipçileri arasına bakalım daha kimler katılacak?





