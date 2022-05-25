HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabit kira veya tavan fiyat olacak mı? Bakan Kurum'dan yüksek kiralara ilişkin açıklama...

Sabit kira veya tavan fiyat olacak mı? Bakan Kurum'dan yüksek kiralara ilişkin açıklama...

25.05.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin bilgiler verdi. 'Atatürk Havalimanı Katarlılara satıldı mı?' sorusuna da yanıt veren Murat Kurum, yüksek kiralarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sabit kira veya tavan fiyat olacak mı? Bakan Kurum'dan yüksek kiralara ilişkin açıklama...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız.

Pist içerisindeki tüm değerleri kullanarak yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.

Buradaki bütün binalar korunacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. Pist afet anında hizmet verilecek toplanma alanı olacak.

Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından trafik yüzde 30 yüzde 40 azaldı.

İstanbul'da 46 tane Millet Bahçesi yapıyoruz. 13 tanesini bitirdik. Hepsi şehrin en önemli alanlarında.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KATARLILARA SATIŞ İDDİASI

Atatürk Havalimanı alanını imara açmıyoruz, ranta açmıyoruz, millete açıyoruz. Katarlılar yeşil alanı alıp ne yapacak?

MALİYETİ BELLİ OLDU

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 175 milyon lira olacak.

NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 yılında, fethin 570. yıl dönümünde İstanbulumuzda, 85 milyonun bahçesi olacak Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Yazdıkları senaryoya inanıyorlar. Tepki verince de 'Siz büyüttünüz' diyorlar. Dön genel başkanına konuş. Bu tutumu biz anlamıyoruz.

KİRA ZİRVESİNDEN NE ÇIKTI?

Biz her konuda vatandaşımızın yanındayız. Tedarik problemi nedeniyle yeni konut yapımı yavaşladı.

KİRA SABİTLENMESİ GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Ağustos ayında büyük bir sosyal konut müjdesini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Alt gelir grubumuz için bu projelere devam edeceğiz. Türkiye'de borçlar kanunu çerçevesinde kira kontratı süresi belli. Kira güncellemesini 5 yılda bir yapabilirsiniz. Bunun dışındaki sözleşmeler kanuna aykırıdır. Kiranın TÜFE dışında güncellemesi 5 yılda bir yapılabilir. TÜFE dışında bir artış yapılamaz. Yapılırsa vatandaşın hukuki süreç başlatma hakkı var. Kanun ve yasalar çerçevesinde hareket edilirse sorun çıkmaz. Olası artışlarla ilgili bazı fırsatçılar var. Bu olayın takibi yapılıyor. Bu noktada vatandaşların şikayeti söz konusuysa bakanlıklara iletebilirler.

Biz 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. Detayları 10-15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Fahiş kira artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kira güncellemeleri zaten hukuken belli. Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Yapacağımız düzenlemeyle kiracı ve ev sahibi mağdur olmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişmeAçık cezaevlerindeki hükümlülerle ilgili yeni gelişme
Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu!
Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Böyle bağırdılar

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Yabancı uyruklu kişiden genç kadına taciz! Ortalık ayağa kalktı

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

Boş otelde olanlar mahalleyi sokağa döktü:Bağırma sesi geliyordu

Boş otelde olanlar mahalleyi sokağa döktü:Bağırma sesi geliyordu

İlginizi Çekebilir

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Bulaşık makinesine limon konulunca ne olur?

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.