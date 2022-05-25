Sabit kira veya tavan fiyat olacak mı? Bakan Kurum'dan yüksek kiralara ilişkin açıklama...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 145 bin 300 ağaç dikilecek. 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk alanına Millet Bahçesi yapacağız.

Pist içerisindeki tüm değerleri kullanarak yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızın huzurlu bir yaşam geçireceği Millet Bahçemizi İstanbul'umuza armağan edeceğiz.

Buradaki bütün binalar korunacak. Buradaki bütün yapıları koruyacağız. Pist afet anında hizmet verilecek toplanma alanı olacak.

Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının ardından trafik yüzde 30 yüzde 40 azaldı.

İstanbul'da 46 tane Millet Bahçesi yapıyoruz. 13 tanesini bitirdik. Hepsi şehrin en önemli alanlarında.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KATARLILARA SATIŞ İDDİASI

Atatürk Havalimanı alanını imara açmıyoruz, ranta açmıyoruz, millete açıyoruz. Katarlılar yeşil alanı alıp ne yapacak?

MALİYETİ BELLİ OLDU

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin maliyeti 2 milyar 175 milyon lira olacak.

NE ZAMAN AÇILACAK?

2023 yılında, fethin 570. yıl dönümünde İstanbulumuzda, 85 milyonun bahçesi olacak Millet Bahçesi'ni hizmete açacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Yazdıkları senaryoya inanıyorlar. Tepki verince de 'Siz büyüttünüz' diyorlar. Dön genel başkanına konuş. Bu tutumu biz anlamıyoruz.

KİRA ZİRVESİNDEN NE ÇIKTI?

Biz her konuda vatandaşımızın yanındayız. Tedarik problemi nedeniyle yeni konut yapımı yavaşladı.

KİRA SABİTLENMESİ GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Ağustos ayında büyük bir sosyal konut müjdesini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Alt gelir grubumuz için bu projelere devam edeceğiz. Türkiye'de borçlar kanunu çerçevesinde kira kontratı süresi belli. Kira güncellemesini 5 yılda bir yapabilirsiniz. Bunun dışındaki sözleşmeler kanuna aykırıdır. Kiranın TÜFE dışında güncellemesi 5 yılda bir yapılabilir. TÜFE dışında bir artış yapılamaz. Yapılırsa vatandaşın hukuki süreç başlatma hakkı var. Kanun ve yasalar çerçevesinde hareket edilirse sorun çıkmaz. Olası artışlarla ilgili bazı fırsatçılar var. Bu olayın takibi yapılıyor. Bu noktada vatandaşların şikayeti söz konusuysa bakanlıklara iletebilirler.

Biz 4 bakanlığımızla çalışma yapıyoruz. Detayları 10-15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Fahiş kira artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kira güncellemeleri zaten hukuken belli. Rayiç bedelleri birebir takip edeceğiz. Yapacağımız düzenlemeyle kiracı ve ev sahibi mağdur olmayacak.

