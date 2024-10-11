Saç kesimi yeni projenin müjdecisi mi? Tuba Büyüküstün'ün saçlarını keserken yaptığı paylaşım, ekranlara geri dönüyor izlenimi uyandırdı

En son televizyon akımında 2021 yılında "Sefirin Kızı" dizisinde rol alan oyuncu, o tarihten sonra dijital platformlarda çeşitli projelerde yer aldı, ancak televizyon ekranlarında görünmedi.

Büyüküstün, ekranlardan uzak kaldığı süreçte sosyal medyada sık sık gündem oldu. Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı'nın 2.sezon galasında Seda Bakan'a olan tavrı eleştirilmiş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

ŞİMDİ DE SAÇLARI GÜNDEMDE

Şimdi ise oyuncu saçlarıyla sosyal medyada viral oldu. Saçlarını kestiği anları "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine…" notuyla paylaşan Büyüküstün, akıllara yeni bir proje mi geliyor sorusunu getirdi.