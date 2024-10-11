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  4. Saç kesimi yeni projenin müjdecisi mi? Tuba Büyüküstün'ün saçlarını keserken yaptığı paylaşım, ekranlara geri dönüyor izlenimi uyandırdı

Saç kesimi yeni projenin müjdecisi mi? Tuba Büyüküstün'ün saçlarını keserken yaptığı paylaşım, ekranlara geri dönüyor izlenimi uyandırdı

11.10.2024 13:18
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.10.2024 13:18
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Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Tuba Büyüküstün, yeniden izleyici karşısına çıkmaya mı hazırlanıyor? Büyüküstün, saçlarını kestikten sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Bu değişimin yeni başlangıçların habercisi olduğunu vurgulayan Büyüküstün, hayranlarının aklında 'yeni bir dizi mi geliyor?' sorusunu uyandırdı.

En son televizyon akımında 2021 yılında "Sefirin Kızı" dizisinde rol alan oyuncu, o tarihten sonra dijital platformlarda çeşitli projelerde yer aldı, ancak televizyon ekranlarında görünmedi.

Büyüküstün, ekranlardan uzak kaldığı süreçte sosyal medyada sık sık gündem oldu. Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı'nın 2.sezon galasında Seda Bakan'a olan tavrı eleştirilmiş ve uzun süre gündemden düşmemişti.

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ŞİMDİ DE SAÇLARI GÜNDEMDE

Şimdi ise oyuncu saçlarıyla sosyal medyada viral oldu. Saçlarını kestiği anları "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine…" notuyla paylaşan Büyüküstün, akıllara yeni bir proje mi geliyor sorusunu getirdi.

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Sefirin Kızı dizisi Tuba Büyüküstün dizi
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