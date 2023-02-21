Saç mezoterapisi nedir, nasıl yapılır? Mezoterapi saç çıkarır mı, kimlere saç mezoterapisi uygulanabilir?

Saçlı derinin orta katmanına çeşitli maddelerin enjekte edilmesi işlemi saç mezoterapisi nedir sorusuna yanıt olarak verilebilir. Bu maddeler vücudun ihtiyacı olan protein, vitamin, mineral, amino asit ve enzimi karşılar. Besleyici özelliğe sahip bu karışım, saç derisinin tamamına ya da belli bir kısmına uygulanabilir. Yapılan enjeksiyon işlemi sayesinde kıl kökleri beslenir, saçlar güçlenir ve daha sağlıklı olur. Böylece hem dökülme azalır hem de saç oluşumu desteklenir.

Saç mezoterapisi nasıl yapılır?

Mezoterapi saç derisine de uygulanabilen bir işlem olarak öne çıkar ve pek çok hastanın tercih ettiği bir tedavi yöntemidir. "Saç mezoterapi nedir ve nasıl yapılır?" soruları oldukça merak konusudur. Bu uygulama uzman kişiler tarafından ameliyatsız bir şekilde gerçekleştirilir. Seanslar hâlinde uygulanır ve saç çıkışını destekleyen bileşenlerin saç derisine enjekte edilmesidir. Enjeksiyon maddesinin içeriği ise hastanın yaşadığı soruna, cilt tipine ve hassasiyetlerine göre belirlenir. Bu karışımlarda özellikle B grubu vitaminleri, çinko, koenzimler, bakır, amino asitler ve hyaluronik asit bulunur.

Saç mezoterapisinde öncelikle saçlı deri buhar banyosu ile yumuşatılır. Bu sayede hücreler daha açık olur. Kişiye özel olarak hazırlanan karışım ve tedavi sayesinde daha hızlı sonuç almak mümkündür. Enjektörler ya da mezoterapi tabancaları yardımıyla hazırlanan bu sıvı karışım saçlı derinin belli bir bölgesine ya da tamamına enjekte edilir. Saça mezoterapi uygulamasında mikro boyutta enjeksiyon yapıldığı için kişiler ağrı ya da acı hissetmez. Cerrahi bir işlem içermediği için saç mezoterapisinden sonra kişiler günlük hayatına geri dönebilir. Düzenli ve etkili saç mezoterapisi ile saç dökülmesi büyük oranda azaltılabilir.

Saç mezoterapisi ne işe yarar?

Saç mezoterapisi faydaları özellikle saç dökülmesini önlemek açısından önemlidir. İlk seansta bile bu işlemin etkisini görmek mümkündür. Yeni ve sağlıklı saç köklerini destekleyen mezoterapinin saça faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Saç derisindeki kan dolaşımı hızlanabilir.

Saç derisindeki kepeklenme ve kuruluk gibi sorunlar iyileştirilebilir.

Saç dökülmesi ve bölgesel dökülme ortadan kaldırılabilir.

Saç kökleri güçlenebilir ve saç oluşumu desteklenir.

Saç yoğunluğu artabilir ve parlak bir görünüm elde edilebilir.

Saçı tarama ve şekillendirme sırasında hafiflik görülür.

Ağrısız ve acısız bir işlem olduğu için kısa süre içinde gündelik hayata dönmek mümkündür.

Yağ bezlerinin aktivitesi azaldığı için saçlar daha uzun süre temiz kalır ve hacimli görünür.

Var olan saç tellerinin daha güçlü, kalın ve sağlıklı olmasını sağlar.

Cilt altında uyur halde olan saç köklerini besler ve saç tellerini canlandırır.

Mezoterapi saç çıkarır mı?

Saç mezoterapisi özellikle son dönemlerde daha da sık başvurulan bir tedavi yöntemi olmuştur. Ancak bu uygulamanın yalnızca alanında uzman dermatoloji uzmanları tarafından yapılması çok önemlidir. Hekim olmayan kişiler, hastaların saç derisini, ihtiyacını, hastalığını ve hassasiyetlerini analiz edemeyeceği için yanlış uygulamalar yapabilir. Bu da saçlı derinin daha da zarar görmesine neden olabilir. "Mezoterapi saç çıkarır mı?" sorusuna evet şeklinde yanıt verilebilir. Saç mezoterapi uygulaması ile saç derisinin altında uyku hâlinde bulunan kökler uyandırılır. Ancak saç teline sahip olmayan kişilerin mezoterapi ile saçlarının çıkması mümkün değildir. Saçsız derilerde saç çıkması yalnızca ekim işlemi ile mümkündür. Var olan ancak uyku hâlinde olduğu için çıkmayan/büyümeyen saç kökleri mezoterapiyle uyarılabilir ancak hiç olmayan bir kökü uyarmak mümkün değildir.

Kimlere saç mezoterapisi uygulanabilir?

Mezoterapi nedir saç uygulamaları konusunda yeterli bilgiyi aldıktan sonra bu işlemin kimlere uygulanabileceği araştırılır. Saç mezoterapisi; başta saç dökülmesi olmak üzere saç ile ilgili sağlık problemlerinin tedavisi için oldukça etkilidir. Saç ve saç derisi ile ilgili pek çok sorunun tedavisi için tek başına ya da çeşitli tıbbi tedavilere ek olarak bu tedaviden yararlanılabilir. Genel olarak saç için mezoterapi şu kişilere uygulanır:

Stres, mevsim değişikliği, metabolizma faktörleri, vitamin ve mineral eksiklikleri gibi nedenlerden dolayı saçları dökülenler

İncelip zayıflayan ve canlılığını kaybeden saçlara sahip olanlar

Erkek tipi ve genetik kökenli saç dökülmesi yaşayanlar

Kepekli ve kuru saç derisine sahip olanlar

Bölgesel saç dökülmesi ve seyrelme yaşayan kişiler

Saç mezoterapisi ne zaman sonuç verir?

Saç dökülmesinde mezoterapi tedavisi ortalama 7 ila 11 seans arası sürebilir. Bu süre kişinin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. İlk başlarda yoğun olarak uygulanan tedavi, sonraları koruma tedavisi ile desteklenir. Genel olarak ilk seanslar haftada bir olacak şekilde düzenlenir. Ardından ayda bir olacak şekilde seansa gidilir. Tedavi bittikten sonra ise saç köklerini korumak için yılda bir seans ya da çift seans gibi koruma seanslarına devam edilir. Her seansın süresi ise ortalama 40-50 dakikadır. İlk seansta hastanın saç derisini analiz etmek gerekir. Ardından kişiye özel bir tedavi planı düzenlenir.

Hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de "Saç mezoterapisi ne zaman sonuç verir?" sorusudur. Genellikle bu tedavi etkisini 4-5 ay sonra tam olarak gösterebilir. Mezoterapi uygulamasının 3. ya da 4. ayından itibaren gözle görülür bir şekilde saç kökleri çıkar. Saç köklerinin hücrelerinin yeniden oluşması 3-4 ay sürebilir. Tedavi ve verilen tepki kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için etkisi ile ilgili net bir zaman vermek mümkün değildir. Dönemsel dökülme yaşayan kişiler, kalıcı dökülme yaşayan kişilere göre daha hızlı sonuç alabilir.

Saç mezoterapisi kalıcı mı?

"Saç mezoterapisi kalıcı mı?" sorusu da sıklıkla kişiler tarafından araştırılmaktadır. Seansların tümüne gidilirse ve seanslar aksatılmazsa saç mezoterapisi ile saçta kalıcı sonuç almak mümkündür. Saçtaki probleme neden olan faktörler tedavi ile ortadan kaldırıldığında saç mezoterapisi kalıcı olarak saç dökülmesini önleyebilir. Saç dökülmesinin önüne geçmekle birlikte yeni saç oluşumunu da kalıcı bir şekilde destekleyebilir.

Saç mezoterapisi öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler

Saç mezoterapisi ne işe yarar sorusuna yanıt alan hastalar, bu tedavi yöntemine başvurmak isterse öncesinde ve sonrasında yapmaları gerekeni bilmelidir. Zahmetsiz bir tedavi olsa da bu uygulama konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır: