İstanbul’daki taksi sorununu böyle ti’ye aldı! Rus turistin sözleri gündem yarattı... “Bana ‘trafik trafik’ diyor”

Sosyal medyada Rusya’daki bir stand-up şovunda kaydedilen görüntüler dikkatleri çekti. İstanbul’u ziyaret ettiğini dile getiren Rus bir adam İstanbul’da yaşadığı taksi sorununu kendi ülkesinde esprili bir dille anlattı. Gösteriyi izleyenler Rus adamın anlattıkları karşısında kahkahalara boğuldu.

“SENİN İSTEĞİN YETERLİ DEĞİL”

Rus adam şovunda İstanbul’daki taksi durumuna dair olarak, “Fark ettiniz mi? İstanbul’da taksiyle bir yere gitmek için isteğiniz yeterli değil. Taksicinin de oraya gitmek istemesi lazım. Senin isteğin yeterli değil. İstanbul, taksi tutmaya çalıştığın zaman taksicinin durup seni götüremeyeceğini söylediği tek şehir. Taksi yakalıyorum, taksi duruyor. Bana ‘trafik trafik’ diyor. E git o zaman trafik varsa? Neden durdun? Yollardaki durumu anlatmak için mi?” dedi.