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Saçlarını üçe vurdurmuştu! Ireland Baldwin pozlarıyla dikkat çekti

11.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin saçlarını üçe vurdurup sarıya boyatmıştı. Yeni imajıyla gündeme gelen ünlü model bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Saçlarını üçe vurdurmuştu! Ireland Baldwin pozlarıyla dikkat çekti

Alec Baldwin’in Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Üçe vurdurduğu saçlarıyla herkesi şoke eden Baldwin, "Bana bir şey yapmayacağımı söyleme çünkü yapacağım" notunu düşerek yeni imajını paylaşmıştı.

Yeni görüntüsüyle gündeme gelen model son olarak renkli bikinisiyle poz verdi.

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Kıvrımlarını sergileyen güzel model yeni tarzıyla çok beğenildi. Çoğu takipçisi güzel modele "Bu sen değilsin gibi", "Saçlarına alışamadım" yorumları yaptı.

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Ireland Baldwin Oyuncu ele
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