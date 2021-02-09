Sadakatsiz 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Asya, Derin'e savaş açıyor: Volkan'ı ne zaman çağırırsam gelir

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 10 Şubat Salı akşamı 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya, Derin'e savaş açıyor. Asya'nın hamleleri Derin'e büyük bir şok yaşatıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklüyor.



Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır.

Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.



Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?



Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

