Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Derin'i çıldırtıyor! Sadakatsiz sosyal medyayı salladı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba akşamı 16. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in 10 Şubat'ta ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

DERİN'DEN ALİ'YE BEKLENMEDİK SÖZLER!

Sadakatsiz'in 17. yeni bölümünde Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor. Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor. Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Derin'in Ali'ye bağırdığı anlara şahit olan Volkan ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Gözyaşlarına boğulan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

SADAKATSİZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz dizisinin çarpıcı fragmanı sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin izleyenleri Ali, Deren ve Asya hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir.