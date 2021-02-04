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Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Derin'i çıldırtıyor! Sadakatsiz sosyal medyayı salladı

04.02.2021 01:01 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 16. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümüne Ali'yi yanına çekerek Asya'ya darbe vurmak isteyen Derin'in yaptıkları damga vurdu. Sadakatsiz'de Ali annesine küserek babası ve Derin'le yaşamaya başladı. Sadakatsiz'in 17. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Sosyal medyayı sallayan Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında, Ali'nin yemek masasında söylediği söz Derin'i çıldırtıyor. Derin Ali'ye çok sert şekilde bağırırken Volkan'a yakalanıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba akşamı 16. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in 10 Şubat'ta ekrana gelecek olan 17. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

DERİN'DEN ALİ'YE BEKLENMEDİK SÖZLER!

Sadakatsiz'in 17. yeni bölümünde Derin, Ali'ye karşı sınırı aşıyor. Yemek masasında Ali, Derin'in beklemediği bir tepki verince Derin çıldırıyor. Ali'ye karşı sert bir şekilde neden böyle yaptığını soruyor ancak Ali'yi oldukça korkutuyor. Derin'in Ali'ye bağırdığı anlara şahit olan Volkan ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Gözyaşlarına boğulan Ali, çareyi annesini aramakta buluyor. Asya oğluna yapılanları duyunca ne yapacak?

SADAKATSİZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz dizisinin çarpıcı fragmanı sosyal medyada da gündem oldu. Dizinin izleyenleri Ali, Deren ve Asya hakkında çok sayıda paylaşım yaptı. İşte o paylaşımlardan bazıları.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali’nin aldığı karar Asya ile Volkan için yepyeni bir sınav haline gelmiştir.

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Ancak Asya oğlu için en doğru adımları atmaya karalıdır.

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Derin’in planları Volkan’la arasındaki iplerin gerilmesine sebep olurken, Volkan’ın çözmesi gereken bambaşka sorunlar ortaya çıkar.

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Ali’nin içine düştüğü çıkmaz büyürken, oğluna yardımcı olmak isteyen Asya hangi beklenmedik gelişme ile karşı karşıya kalacaktır?

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