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Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan yeniden beraber

16.09.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, 32. bölüm fragmanıyla, izleyiciyi ekrana kilitledi. Yeni bölümde, Asya ve Volkan'ın yeniden mutlu bir beraberlik yaşadığı görülürken, kazadan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Derin'in hırs ve intikam dolu bakışları ürkütüyor.

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan yeniden beraber

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi Sadakatsiz, bomba gibi bir fragmanla dönüş yaptı. 32. bölüm fragmanı yayınlanan dizinin yeni bölümünde, Asya ve Volkan'ın sevgi dolu sahneleri, seyirciyi şaşkına çevirdi. Kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin'in öfkeli ruh hali ise ''Bu sezon, Derin'in intikamını mı izleyeceğiz?'' sorusunu akıllara getirdi.

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan yeniden beraber

VOLKAN, ZEYNEP'İ DERİN'DEN ALACAK

Sezon finalinde, Derin ve Asya'nın içinde bulunduğu arabanın uçuruma yuvarlanması, yeni sezonda, seyirciyi neler beklediği konusunda merakta bırakmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanında, Asya ve Volkan'ın, tıpkı eski günlerdeki gibi mutlu bir beraberlik yaşaması şok etkisi yaratırken, kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin ise umutsuz bir yalnızlık içinde görülüyor. Volkan, kızı Zeynep'i de Derin'den koparmayı planlarken, Ali'nin ''Peki ya Derin Abla ne olacak?'' sorusu büyük merak uyandırıyor.

İşte Sadakatsiz dizisinin çok beklenen 32. bölüm fragmanı:

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Asya, başarılı bir doktordur. Mimar eşi Volkan ve oğulları Ali ile masal gibi bir evliliği olan Asya, uğradığı ihanetle sarsılır. Volkan, Asya'yı sosyetenin ünlü isimlerinden olan Derin ile aldatır. Gerçekleri öğrendiğinde intikam için kolları sıvayan Asya, bu yolculukta kendisini nelerin beklediğinden habersizdir.

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan yeniden beraber


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Kanal D Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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