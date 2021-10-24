Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı yayınlandı! "Asya’dan uzak duracaksın"

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Asya Bahar'a Aras'ın kendisini öptüğünü söylerken Bahar ise şaşırıp nasıl hissettiğini sorar. Asya'nın kafası iyice karışmıştır fakat Aras'ın kim olduğunu bilmemek canını sıkar. Volkan Aras'a meydan okuyup Asya'dan uzak durmasını söylerken ipler iyice gerilir ve son cümleyi Aras söyler.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

