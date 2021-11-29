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  4. Sadakatsiz 41. yeni bölüm fragmanı! Asya ve Aras'ın karşısına çıkan Leyla ne yapacak?

Sadakatsiz 41. yeni bölüm fragmanı! Asya ve Aras'ın karşısına çıkan Leyla ne yapacak?

29.11.2021 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'in 41. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’in paylaştığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde geri dönen Aras, Volkan'ın karşısına çıkarak Leyla'dan boşanacağını söylüyor. Diğer yandan ise Leyla, Asya ve Aras'ın evine gelerek karşılarına çıkıyor. Asya ve Aras, Leyla'yı görünce büyük şok yaşıyor.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz, 41. bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

LEYLA KARŞILARINA ÇIKIYOR

Sadakatsiz yeni bölümde Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Volkan, "Ne yaparsan yap, burada olduğun müddetçe benim de burada olduğumu hiç unutturmayacağım" sözleriyle Aras'a gözdağı veriyor. Derin de Asya ile uğraşmaya devam ediyor. Aras ve Leyla boşanma arefesindeyken Leyla karşılarına çıkıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aras'ın gidişinin ardından Asya için tekrar dönüşü gündeme bomba gibi düşüyor.

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Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda kopar.

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Derin ise Volkan’ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamaz.
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Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ’dan gitmeye karar verir.

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Sadakatsiz dizisi Berkay Ateş Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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