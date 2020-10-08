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Sadakatsiz dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'ya ihaneti itiraf edecek mi? Sadakatsiz 1. bölümde neler oldu?

08.10.2020 01:54 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 1. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in ilk bölümünde Asya, çok sevdiği Volkan'ın kendisini aldattığını anlayınca yıkıldı. Sadakatsiz dizisinin 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında, Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Ancak Volkan ise Asya'nın ihanet suçlamasına tepki gösteriyor. İşte Sadakatsiz 2. bölüm fragmanı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sadakatsiz dizisinin 14 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 2. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde, lan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

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SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

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SADAKATSİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
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Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
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Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
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