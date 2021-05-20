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Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Gözde Seda Altuner daha önce de reyting rekortmeni yapımda rol aldı

20.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Gönül Güçlü karakteriyle adeta bir fenomen olan Gözde Seda Altuner son günlerin popüler isimlerinden biri haline geldi. 20’li yaşlardan beri ekranda olan başarılı oyuncu birbirinden iddialı yapımlarda boy gösterdi.

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Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz’le birlikte hayran sayısını katladı. Aslında 20’li yaşlardan beri ekranda olan Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner'in, rol arkadaşı Cansu Dere'den küçük olması herkesi çok şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya akımı 20'li yaşlar challenge'a katıldığı fotoğrafla dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini, "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notuyla paylaşmıştı...

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GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
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