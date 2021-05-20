Sadakatsiz dizisinin Gönül’ü Gözde Seda Altuner daha önce de reyting rekortmeni yapımda rol aldı

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, Sadakatsiz’le birlikte hayran sayısını katladı. Aslında 20’li yaşlardan beri ekranda olan Gözde Seda Altuner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner'in, rol arkadaşı Cansu Dere'den küçük olması herkesi çok şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya akımı 20'li yaşlar challenge'a katıldığı fotoğrafla dikkat çeken oyuncu Gözde Seda Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini, "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notuyla paylaşmıştı...

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra birçok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.