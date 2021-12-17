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'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz yakalandı! Aşk bacayı sardı

17.12.2021 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alev Alev'den sonra Sadakatsiz ile ekrana dönen Berkay Ateş, yeni aşk yaşamaya başladığı voleybolcu Simge Aköz ile görüntülendi. Görüntü vermemek için mekana ayrı ayrı giren ikili, yan yana oturunca objektiflerden kaçamadı. Ateş ve Aköz'ün ilişkisi geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz yakalandı! Aşk bacayı sardı

Sadakatsiz dizisine dahil olan ve Aras olarak dizide boy gösteren Berkay Ateş, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekânda ilk kez görüntülendi.

Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi. Ateş, muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermezken ünlü voleybolcu da montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi. Mekanın içinde yan yana oturan çift, görüntülenmekten kurtulamadı.

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MAÇLARI KAÇIRMIYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in seti olmadığı günlerde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye gittiği öğrenildi.

'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor?'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz aşk mı yaşıyor?

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti. (SnobMagazin)


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Berkay Ateş
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