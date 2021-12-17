'Sadakatsiz'in 'Aras'ı Berkay Ateş ve Simge Aköz yakalandı! Aşk bacayı sardı

Sadakatsiz dizisine dahil olan ve Aras olarak dizide boy gösteren Berkay Ateş, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Başarılı oyuncu, voleybolcu sevgilisi Simge Aköz ile geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de bulunan bir mekânda ilk kez görüntülendi.

Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girdi. Ateş, muhabirlerin "Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt vermezken ünlü voleybolcu da montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girdi. Mekanın içinde yan yana oturan çift, görüntülenmekten kurtulamadı.

MAÇLARI KAÇIRMIYOR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş'in seti olmadığı günlerde ise Simge Aköz'ün maçlarını izlemeye gittiği öğrenildi.

Simge Aköz ile Berkay Ateş, geçtiğimiz günlerde Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt ve oyuncu Güven Murat Akpınar'la bir araya gelmişti. (SnobMagazin)



