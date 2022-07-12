Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle oyunculuk kariyerini taçlandıran Melis Sezen son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olan Sezen bu defa bikinili pozuyla gündeme geldi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

25 yaşındaki sevilen oyuncu Melis Sezen bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezen o pozuyla binlerce beğeni aldı.

Melis Sezen geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olmuştu.

Magazin ve sosyal medya gündemine oturan o videoya kullanıcılar, 'Gece 3'te odamdaki cin', 'Kış kış cinler' şeklinde yorum yapmıştı.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Sezen Siyah İnci, Leke, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda da boy gösterdi.





