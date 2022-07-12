MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

12.07.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile paylaştığı Sadakatsiz dizisi ile yıldızı parlayan Melis Sezen son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Ödül töreninde ödülünü tutarken söylediği, 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şuan' ifadeleriyle sosyal medyada uzun süre konuşulan Melis Sezen, Instagram'da pozlarıyla binlerce kişiden beğeni alıyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle oyunculuk kariyerini taçlandıran Melis Sezen son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olan Sezen bu defa bikinili pozuyla gündeme geldi.

BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

25 yaşındaki sevilen oyuncu Melis Sezen bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sezen o pozuyla binlerce beğeni aldı.

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Melis Sezen geçtiğimiz günlerde dans videosuyla olay olmuştu.

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Magazin ve sosyal medya gündemine oturan o videoya kullanıcılar, 'Gece 3'te odamdaki cin', 'Kış kış cinler' şeklinde yorum yapmıştı.

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Sezen Siyah İnci, Leke, Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda da boy gösterdi.

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Sadatkiz'in Derin'i Melis Sezen bikinili poz verdi! Beğeni butonu çöktü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kara Sevda'nın Zeynep'i süper mini şortuyla Instagram'ı salladıKara Sevda'nın Zeynep'i süper mini şortuyla Instagram'ı salladı
Ortaya çıktı! Gören inanamadı Ortaya çıktı! Gören inanamadı
Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! "Çok güzel fiziğin var"Göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! "Çok güzel fiziğin var"
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen sadakatsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş insanı ile eşi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın ardından kahreden görüntü

İş insanı ile eşi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın ardından kahreden görüntü

Dilara'nın feci ölümü! 'Aniden önüme çıktı duramadım'

Dilara'nın feci ölümü! 'Aniden önüme çıktı duramadım'

Bahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdi

Bahçeli'ye hediye gerilime davetiye çıkardı! Bir ülke daha tepki gösterdi

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Araba satışlarında acil durum önlemi!

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Sağlık çalışanları dehşeti yaşadı

Düğünde çıkan kavga hastaneye sıçradı! Sağlık çalışanları dehşeti yaşadı

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

NASA'dan dünyayı heyecanlandıran paylaşım! Tarihi fotoğraflar ses getirdi

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.