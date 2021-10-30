Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandığı anları paylaştı!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Melis Sezen, dergi çekimi için yatağa sere serpe uzandığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Melis Sezen, sosyal medyada epey aktif.
Sadakatsiz projesiyle yükselişe geçen Sezen'in, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Melis Sezen, şimdilerde Barış Arduç ile yer aldığı reklam filmiyle de adından söz ettiriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum