MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandığı anları paylaştı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandığı anları paylaştı!

30.10.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle gündemden düşmeyen güzel oyuncu Melis Sezen, bir dergi içimi kamera karşısına geçti. Çekimden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sezen, yatağa uzandığı anlarla nefes kesti.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandığı anları paylaştı!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan Melis Sezen, dergi çekimi için yatağa sere serpe uzandığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandı!

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandı!

Cesur pozlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Melis Sezen, sosyal medyada epey aktif.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandı!

Sadakatsiz projesiyle yükselişe geçen Sezen'in, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandı!

Melis Sezen, şimdilerde Barış Arduç ile yer aldığı reklam filmiyle de adından söz ettiriyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sere serpe yatağa uzandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
İmaj değiştirdi! Eski halinden eser yok!İmaj değiştirdi! Eski halinden eser yok!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Barış Arduç Melis Sezen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Boşama iddiası gündeme bomba gibi düştü

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Olay yaratan açıklama: Kızlarımın eş seçme şansı yok

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Yayınlanmama nedeni belli oldu: Bitiriyoruz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.