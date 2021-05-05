Sadakatsiz ne zaman final yapacak?

“Sadakatsiz” dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimler yer alıyor. Her Çarşamba Kanal D ekranlarına gelen yeni bölümleri ile adından söz ettirmeyi başaran dizinin final kararı ise sevenlerini üzdü. Dizinin anlaşmasına göre, orijinal senaryoya sadık kalınması büyük önem taşıyor. Bu yönde oldukça uyarı alan dizinin senaristi, dizinin devam etmesi için elinden geleni yapıyor.

Sadakatsiz ne zaman bitiyor?

Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde oynadığı Doctor Foster uyarlaması 2020 güz sezonu yeni diziler arasında yerini adı. Ve ilk bölümden büyük ses getirmeyi başardı. Dizinin orijinal versiyonu Doctor Faster mini bir dizi. Ayrıca ülkemize yayınlanan Sadakatsiz daha çok JTBC kanalında yayınlanan Güney Kore uyarlamasına daha çok benziyor. Adı ise The World of the Marriet.

Dizinin Yabancı versiyonu 10 bölümlük mini dizi şeklinde. Fakat Türk versiyonu 26. Bölüme kadar geldi üstelik yabancı versiyonları 40-60 dakika arasında bölümlerden oluşurken Türk dizileri 120 dakika sürüyor. Bu da senaryonun dışına çıkıldığını gösteriyor.

Anlaşmasında senaryoya sadık kalması yönünde uyarılar ile devam eden dizi, orijinalinde 10 bölümden oluşuyor. Dolayısıyla 26. Bölüm ile final yapma kararı alan dizi yayın hayatını sonlandırmayı planlıyordu. Ancak 26. Bölümde dizi final yapmadı.