Sadakatsiz ne zaman final yapacak?

“Sadakatsiz” dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimler yer alıyor. Her Çarşamba Kanal D ekranlarına gelen yeni bölümleri ile adından söz ettirmeyi başaran dizinin final kararı ise sevenlerini üzdü. Dizinin anlaşmasına göre, orijinal senaryoya sadık kalınması büyük önem taşıyor. Bu yönde oldukça uyarı alan dizinin senaristi, dizinin devam etmesi için elinden geleni yapıyor.

Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde oynadığı Doctor Foster uyarlaması 2020 güz sezonu yeni diziler arasında yerini adı. Ve ilk bölümden büyük ses getirmeyi başardı. Dizinin orijinal versiyonu Doctor Faster mini bir dizi. Ayrıca ülkemize yayınlanan Sadakatsiz daha çok JTBC kanalında yayınlanan Güney Kore uyarlamasına daha çok benziyor. Adı ise The World of the Marriet.