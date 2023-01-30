Sadece düğünden 1 ay sonra ihanetle yüzleşti! Karısını başka bir adamla otel odasında yakaladı

Nijerya’da yaşayan Marvin Mordi isimli bir adam ve eşi henüz 1 ay önce evlenmişti. Çift balayından döndükten sonra şiddetli bir şekilde tartışmaya başladı. Karısının başka bir adamla ilişki yaşadığından şüphelenen Mordi onu takip etti ve bir otel odasında yakaladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mordi yeni evlenen çiftlere seslenerek sadakat konusunda uyarılar yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karısının ihanet görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Mordi, “Evli bir adam olarak söylüyorum ki karınızı her zaman takip edin. Gösterdiği boyalı aşka kendinizi fazla kaptırmayın. Bazıları için alyans evin kapısından çıktığında parmağında da çıkıyor” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ihanet görüntülerini paylaştığı için Mordi’yi eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her ne kadar ihaneti desteklemesem de kadını buraya getiren sonuçları değerlendirmek lazım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hepimizin insanız duygularımız olduğunu unutuyorsunuz. Sana yapılmasını istemediğin şeyi partnerine yapma” yorumunu yaptı.