Sadi Karaduman Hatayspor’a veda etti

Tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’da, sözleşmesi devam eden Sadi Karaduman, bordo-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. 2021 yılına kadar Hatayspor’la sözleşmesi bulunan başarılı stoper, Hatayspor camiasına teşekkür etti. 4 sezon Hatayspor forması giyen Sadi Karaduman, forması ile iki şampiyonluk yaşadı.

Karaduman sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında “4 yıldır formasını gururla terlettiğim, emek verdiğim Hatayspor serüveni maalesef son bulmuştur. Burada çok güzel dostluklar, unutulmayacak anılar biriktirdim. Ders alacağım tecrübeler ve iyi insanlar kazandım. Üzüldüğüm zamanlar da oldu, gözümün dolduğu anlar da. Ama her anın benim için ayrı ayrı değeri var. Sahada bulunduğum her maçta her şeyin en fazlasını ve en iyisini vermeye çalıştım. Bu yüzden vicdanım çok rahat. Ne kadar içim buruk ayrılsam da her zaman Hatayspor’u canı gönülden destekleyeceğim. Bana bu yolda destek olan takım arkadaşlarıma, desteğini hiç esirgemeyen Hatayspor taraftarına, emeği geçen hocalarıma, Hatayspor’un bütün personeline binlerce kez teşekkür ederim. Bana kattıklarınızı ve bana verdiğiniz değeri asla unutmayacağım. Bundan sonraki futbol hayatımda emeğe saygı duyan ve kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutan takımlarda forma giymek nasip olur inşallah. Haklarınızı helal edin” ifadelerine yer verdi.

Sadi Karaduman 2016-2017 sezonunda Hatayspor’a transfer olmuştu.