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Safa Sarı kimdir, aslen nereli? Safa Sarı kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

22.01.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler programının bugünkü konuklarından biri de Safa Sarı oldu. Çok Güzel Hareketler kadrosunda yer alan Safa Sarı, 2015 yılında ilk kez Bana Baba Dedi dizisi ile oyunculuk deneyimi yaşamıştı. Peki Safa Sarı kimdir, aslen nereli? Safa Sarı kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Safa Sarı kimdir, aslen nereli? Safa Sarı kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Şarkılar Bizi Söyler konuklarından olan Safa Sarı, 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak finale kadar yükselmiştir. Daha önce Organize İşler Sazan Sarmalı'nda da rol alan ismin hayatı merak ediliyor. Peki Safa Sarı kimdir, aslen nereli?

SAFA SARI KİMDİR?

Safa Sarı, aslen Ordu, Ünyelidir. 22 Haziran 1992 tarihinde Üsküdar'da dünyaya gelen ismin çocukluğu sokaklarda çamurda, kirde, pasta oynayarak geçmiştir. Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salmış olan Safa Sarı, lise eğitimini Kaynarca Şevket Sabancı Lisesinde tamamlamıştır. Lise yıllarında tiyatro kulübünde aktif olarak yer alan isim, 2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılarak finale kadar yükselmeyi başarmıştır. Safa Sarı, 2015 senesinde Bana Baba Dedi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

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Ayrıca daha sonra Organize İşler Sazan Sarmalı isimli filmde Naim Kulunç karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Günümüzde ise Kanal D'de yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 programında rol almaktadır.

SAFA SARI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

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Uzun süre sevgilisi hakkında yorum yapmayan Safa Sarı, sonrasında sosyal medya hesabından 'Duyanlaraaaaa Duymayanlaraaa' notuyla beraber Kübra isimli kız arkadaşını paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2
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