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  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj duygulandırdı! "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna yanıtı dikkat çekti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Ece Erken’e verdiği röportaj duygulandırdı! "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna yanıtı dikkat çekti

05.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü avukatın, Ece Erken'in 'Beni tanıdığın için pişman mısın? 'şeklindeki sorusuna verdiği yanıt izleyenleri duygulandırdı.

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz hafta İstanbul'da ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Bacağına 7 kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ecee rken mahmut (1)

Ünlü avukatın, 5 Nisan 2021 tarihinde ise Ece Erken'in YouTube kanalına konuk olduğu ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'Beni tanıdığın için pişman mısın?' sorusuna 'Geç tanıştığıma...' yanıtı verdi...

ecee rken mahmut (3)

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.
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Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı. Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Seccad Yeşil ile Serkan Dakman'ı arama çalışmaları ise sürüyor…


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Ece Erken
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