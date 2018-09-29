Şafak Sezer'den dolar yorumu: Sadece filmlerde...

Şafak Sezer, Sabah gazetesinden Yüksel Yavuz'a konuştu.
Sezer, Yavuz'un "Ünlüler, hayranları ile fotoğraf çektirmek zorunda mı sizce? Çektirmeyen şımarık mıdır?" sorusunu şöyle yanıtladı:
Şafak Sezer, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin sinema sektörünü nasıl etkilediği yolundaki soruya da şu yanıtı verdi:
Bu olaylarla alakalı ancak filmlerde biz "Dolar 5 TL oldu, nereye gidiyorsun lan!" diye espri yapıyoruz. (Gülüyor) Onun dışında dışarıdan sadece izliyorum; zaten benim hiç dolarım ve euro'm yok.
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