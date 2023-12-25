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SAFİR 17. BÖLÜM CANLI İZLE: ATV SAFİR dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti ve ATV yayın akışı!

25.12.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Safir 17. bölüm izleme ekranı merak edildi. Atv ekranlarında yayınlanan Safir dizisi Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekiliyor. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin 17. bölümü 25 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanacak. Peki, Safir yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti ve 25 Aralık 2023 ATV yayın akışı...

Safir dizisi yeni bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. ATV'nin sevilen dizisi Safir'in başrollerinde Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler Safir 17. bölümüne dair detayları sorguluyor. Peki, Safir son bölümde neler yaşandı? İşte Safir 17. bölüm konusu...

SAFİR DİZİSİ 17. BÖLÜM NE ZAMAN?

Safir, her Pazartesi akşamı Atv'de yayınlanıyor. Safir dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

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SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Safir dizisinin 16. bölümünde;
Aleyna'nın hamile olduğunu öğrenen Feraye sarsılsa da Yaman'ın aşkından ve sadakatinden bir an bile şüpheye düşmez. Ancak bu hamilelik Yaman ve Feraye'nin kavuşmasının önünde yeni bir engel olarak ortaya çıkar. İşin en zorlayıcı tarafı ise babalık testi için geçmesi gereken süredir. İki sevgili kendilerinden son derece emin olsalar da yargılayıcı insanlarla çevrili bir dünyada aşklarını nasıl ayakta tutacaklar?

Ateş, Vural'ın oğlu olduğunu öğrenince Gülfem'le yüzleşir. Annesi ile artık aralarında bir uçurum oluşmuştur. Vural'ın zoruyla Gülfem, gerçeği Yaman ve Okan'a da söylemek zorunda kalır. İki kardeş, Ateş'i artık bir "Bakırcı" olmasına rağmen ağabeyleri olarak kabul edecekler midir?

Bir avukat olarak arkadaşına destek olan Güneş, Bade'nin gerçek ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen gerçeklere ulaşır.

Şirkete geri dönen Ömer'i çok tatsız bir sürpriz beklemektedir. Gülsoylar yeni bir krizin eşiğindedir. Ateş hayatına bir Gülsoy olarak mı yoksa bir Bakırcı olarak mı devam edecektir?

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SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir dizisinin 17. bölümünde;
Feraye, Cemile ve Aleyna'nın evi basması sonucu çok zor bir durumda kalır. Yaman her ne kadar Feraye'yi sonuna kadar savunsa da Feraye için kâbus dolu günler başlar. Sadece okulda moda tasarım bölümü atölyesi için hazırladığı kreasyon ayakta tutmaktadır onu. Feraye, bu çalışmasıyla önemli markaların katılacağı bir yarışmaya aday gösterilirken, Aleyna ve Cemile onun hayatında tutunduğu tüm dalları kesmeye kararlıdır.

Güneş, geçici süre için geldiği Ürgüp'ten ayrılmaya karar verir. Ateş bu karara üzülse de söyleyebileceği bir şey yoktur. Güneş yola çıkmak üzereyken Bade, "Güvenecek başka kimsem yok" diyerek ona sığınır. Bir tarafta Bade'nin, diğer tarafta Ateş'in çaresizliği, Güneş'i kalmaya ikna edecek mi?
Ömer torunlarının yüksek çabasıyla serbest bırakılır ama bu geçici bir karardır, hâlâ hapse girme tehlikesi devam etmektedir. İşte tam da bu hassas günlerde Vural, Ateş'le ilgili gerçeği Ömer'e açıklar. Bu aileye adım attığı ilk günden beri gelininin onları kandırdığını öğrenen Ömer, Gülfem'i evden kovar. Ömer, Ateş'i de bir kalemde silecek mi, yoksa bağrına mı basacak? Ateş, Güneş'in yemek davetini kabul ettiğinde, evde Bade'yi görünce ne tepki verecek?

Yaman, bir taraftan şirketi kurtarmaya, öteki taraftan Feraye'yi etraflarını sarmış kötülüklerden uzak tutmaya çalışmaktadır. Bora'dan aldığı bir mesaj tüm dengeleri nasıl değiştirecektir?
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SAFİR 17. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Safir dizisinin 17. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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ATV YAYIN AKIŞI 25 ARALIK PAZARTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

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SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

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