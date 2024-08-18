Safiye Soyman MS hastası oğlunun vefatından 20 gün sonra sahnelere döndü! Sosyal medya ikiye bölündü

MYNET-Faik Öztürk ile olan evliliğiyle ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Safiye Soyman'ı 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele veren oğlu Harun Akaröz 20 gün önce hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Oğlunun acısı ile büyük bir yıkım yaşayan Safiye Soyman Harun'un vefatının ardından 20 gün sonra sahnelere geri döndü. Soyman "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi... Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz" açıklamalarında bulundu.

YORUM YAĞDI

Soyman'ın bu kararı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar 'acısını hafifletir', 'acısını unutturmak için doğru yöntem' dese de bazı kullanıcılar da 'en azından 40'ı çıksaydı', 'samimi gelmedi', 'ay cidden pes' gibi yorumlar yapıldı.