Safranbolu nerede, nereye bağlı? Safranbolu evleri, cam teras, saklı kent nerede?

Şehrin bilinirliği en başta, görüntüsü ve mimarisiyle kalpleri fetheden Safranbolu evlerinden geliyor. Lokumları, yöresel yemekleri, hala bazı bölgelerinde yaşatılan gelenek ve görenekleri, gelenlere seyir zevkini yaşatan harika manzaralarıyla Safranbolu eşsiz bir bölge. Hasat zamanları mora bürünen ve ilçeye adını da veren safran tarlaları; görmeye gelenlerin ilgisini fazlaca çekiyor ve her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Safranbolu yıllar içinde, her kesimden misafirleri olan, her bütçeye farklı alternatifler sunabilen butik bir şehir haline geldi. Küçük olmasına rağmen gezilecek ve görülecek yerleri de bir o kadar fazla. Bu yazımızda sizler için "Safranbolu nerede, Safranbolu'da ne yapılır?" gibi sorulara yanıt verdik ve Safranbolu’ya dair bilgileri derledik...

Safranbolu Nereye Bağlı?

Safranbolu, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan küçük ve çok şirin bir yerleşim yeri. Bartın ve Kastamonu’nun bazı illeriyle de komşu. Peki Safranbolu nerenin ilçesi? Safranbolu, Karabük ilinin bir ilçesidir. Karabük ilçe merkezine olan uzaklığı da 8 km’dir.