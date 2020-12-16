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Safranbolu nerede, nereye bağlı? Safranbolu evleri, cam teras, saklı kent nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Safranbolu nerede, nereye bağlı? Safranbolu evleri, cam teras, saklı kent nerede?

İçindekiler

  • Safranbolu Nereye Bağlı?
  • Safranbolu Evleri Nerede?
  • Safranbolu’da Gezilecek Yerler Nelerdir?
  • Safranbolu Cam Teras Nerede?
  • Safranbolu Saklı Cennet Nerede?
  • Safranbolu’da Nerede Kalınır?
  • Safranbolu Çevresinde Gezilecek Yerler Nelerdir?
  • Safranbolu Ankara Arası Kaç Km?

Safranbolu, adını ilçede yetişen safran bitkisinden alır. Osmanlı kent mimarisi özelliklerini taşıyan evleri, birbirinden lezzetli lokumları, morun en güzel halini yaşatan safran tarlalarıyla Safranbolu, kesinlikle görülmesi gereken bir kültür şehri. İşte "Safranbolu nerede, Safranbolu'da neler yapılır?" gibi sorularınıza cevaplar...

Şehrin bilinirliği en başta, görüntüsü ve mimarisiyle kalpleri fetheden Safranbolu evlerinden geliyor. Lokumları, yöresel yemekleri, hala bazı bölgelerinde yaşatılan gelenek ve görenekleri, gelenlere seyir zevkini yaşatan harika manzaralarıyla Safranbolu eşsiz bir bölge. Hasat zamanları mora bürünen ve ilçeye adını da veren safran tarlaları; görmeye gelenlerin ilgisini fazlaca çekiyor ve her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Safranbolu yıllar içinde, her kesimden misafirleri olan, her bütçeye farklı alternatifler sunabilen butik bir şehir haline geldi. Küçük olmasına rağmen gezilecek ve görülecek yerleri de bir o kadar fazla. Bu yazımızda sizler için "Safranbolu nerede, Safranbolu'da ne yapılır?" gibi sorulara yanıt verdik ve Safranbolu’ya dair bilgileri derledik...

Safranbolu Nereye Bağlı?

Safranbolu, Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan küçük ve çok şirin bir yerleşim yeri. Bartın ve Kastamonu’nun bazı illeriyle de komşu. Peki Safranbolu nerenin ilçesi? Safranbolu, Karabük ilinin bir ilçesidir. Karabük ilçe merkezine olan uzaklığı da 8 km’dir.

Safranbolu Evleri Nerede?

Safranbolu evleri Safranbolu merkeze 2 km uzaklıkta genellikle Eski Çarşı olarak da bilinen bölgede fazlaca bulunur. Burası yine turistlerin ilgisini en fazla çeken, hem hediyelik eşyaların hem de yöresel yemeklerden yenebilecek kafelerin bulunduğu, ufak ve tatlı bir çarşı. İnsanlarıyla, doğası ve görülecek yerleri ile Safranbolu, gezginlerin de uğrak noktası olmuş durumda.

Safranbolu’da Gezilecek Yerler Nelerdir?

Safranbolu’yu ilk kez ziyaret edecek olan kişiler için eminiz ki akıllara ilk gelen "Safranbolu gezilecek yerler" konusudur. Bu konuda seçenek oldukça fazladır. Safranbolu misafirlerine, doğayla iç içe olmak isteyenler için de tarihi yerler gezip keşfetmek için de bolca seçenek sunar.

Uzun yıllar boyunca ticaret yolları üzerinde yer aldığı için Safranbolu’da çarşı kültürü çok gelişmiş durumda. Yemeniciler, Demirciler gibi pek çok iş koluna ait çarşıları var ve isimlerini de buradan alırlar. Özellikle Yemeniciler çarşısında bulunan butik kafelerde Türk kahvesi içmenizi kesinlikle öneririz. Kendine has sunumuyla, yanında Safranbolu lokumlarıyla, damla sakızı ve karadut şerbeti ile gelen kahveler, insanda tekrar tekrar içme isteği uyandırır.

İlk gelenlerin genelde şaşırdığı bir durum var: Çarşıda gezinirken esnaflar ellerinde tepsilerle, gezen kişilere adeta lokum ikram etme yarışına girer.

Safranbolu’da gezilecek yerleri sizin için sıraladık:

  • Safranbolu Evleri
  • Tarihi Saat Kulesi
  • Hükümet Konağı
  • Kaymakamlar Müze Evi
  • Tabakhane Müzesi
  • Çikolata Müzesi
  • Cam teras
  • Hıdırlık Tepesi
  • Cinci Hanı
  • İncekaya Su Kemeri
  • Tokatlı Kanyonu
  • Bulak Mencilis Mağaras

Safranbolu Cam Teras Nerede?

Listede adı geçen bazı yerlerden ayrıca bahsetmeden geçemeyeceğiz. Tokatlı Kanyonu özellikle doğaseverler için kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. İncekaya Su Kemeri de Tokatlı Kanyonu’nun üzerine, uzun yıllar önce inşa edilmiş. Tokatlı Kanyonu, paintball oynayabileceğiniz, atlarla gezintiye çıkabileceğiniz ve kamp yapabileceğiniz bir yer olmakla birlikte "Safranbolu cam teras nerede?" sorusunun da cevabı!

Gelenlerin uğramadan geçmediği, kahve eşliğinde manzaranın tadını çıkarabileceğiniz bu mekan, eski çarşıya aracınızla birlikte 15 dk kadar uzaklıkta. Yürüyerek gitmek isteyenler içinse, yol bazı yerlerde yokuş ve baya uzun sürüyor.

Safranbolu Saklı Cennet Nerede?

Müzeleri gezdiniz, yöresel yemeklerden tattınız, Hıdırlık Tepesi’nde meşhur gazozlardan içip eşsiz manzaraların keyfini çıkardınız. Sıra güzel bir kahve içmeye geldi! Saklı Cennet, tarihi eski çarşıdan sonra bunun için en ideal yerlerden biri. Şırıl şırıl akan bir derenin yanında, ılık bir esintiyle kahvenizi yudumlayabilir, doğanın sessizliğine kendinizi bırakabilirsiniz. Karabük merkeze 17 km uzaklıkta bulunan Saklı Cennet’e aracınızla 15-20 dakikada gidebilirsiniz.

Safranbolu’da Nerede Kalınır?

Safranbolu’yu hakkıyla gezebilmek için 3-4 gün yeterli olacaktır. Konaklama için Safranbolu’da pek çok seçenek bulunur. Tarih kokan eski konaklarda da kalabilir, merkezde bulunan yerleri de tercih edebilirsiniz. Önerimiz Safranbolu’yu daha iyi hissedebilmek adına eski konakları tercih etmeniz yönünde.

Safranbolu Çevresinde Gezilecek Yerler Nelerdir?

Eğer süre konusunda sıkıntınız yoksa, kesinlikle Amasra, Yenice Şeker Kanyonu ve Yörük Köyü’ne uğramanızı tavsiye ederiz. Safranbolu’ya yakın mesafelerde bulunan bu yerler, en az Safranbolu kadar güzel ve eşsiz manzaralara sahip.

Safranbolu Ankara Arası Kaç Km?

Safranbolu’ya ulaşım pek çok açıdan kolay. En yakın havalimanları Ankara ve Kastamonu’da bulunur. Safranbolu Ankara arası 229 km’dir.

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