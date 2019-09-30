İnsülin direnci nedir? İnsülin direnci belirtileri nelerdir? İnsülin direnci tedavisi nasıl olur?

“Günümüzde en çok karşımıza çıkan konulardan biri olan insülin direncini iyi irdelemek ve mutlaka tedavi etmek gerekir. Türkiye’deki veriler tüm Dünyadaki verilerden çok da farklı olmayıp birçok ülkenin de önüne geçmiştir. 2010'da dünya çapında yapılan PURE çalışmasının Türkiye ayağı açıklamasına göre ve 2011'de açıklanan çok geniş çaplı epidemiyolojik bir çalışma olan TURDEP-II çalışmasının verileri göstermiştir ki, Türkiye'de her iki kişiden birinde insulin direnci veya gizli şeker yani şeker hastası olma riski mevcuttur. Bu bilimsel veriler ışığında biz doktorlara düşen vazife de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek ve bu hastalıkların gelişim yollarını önlemek yolunda, yani koruyucu hekimlik adına çalışmaktır. Sağlık Bakanlığımızın da son yıllarda Türkiye’deki obeziteye karşı vermiş olduğu mücadele ve bilinçlendirme toplantı ve çalışmaları taktire şayandır.

İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTİLERİ ARASINDA BEL BÖLGESİNDE KALINLAŞMA DA VAR

Türkiye insanında yaygın olarak gözlenen bel bölgesinde kalınlaşma, göbeklenmenin temel nedeni metaboliktir yani insülin direncidir. Bel kalınlaşması gördüğümüz kişilerde artık iç organ yağlanmasının da başlamış olduğunu görüyoruz. Bel kalınlaşması gerçekleşmemiş zayıf kişilerde bile ailesinde şiddetli şeker hastalığı öyküsü olan gençlerde iyi irdelendiğinde insulin direncine rastlıyoruz.