Sağlığınızı korumak için şunlara dikkat: Et, balık, tavuk çözdürürken yapılan yanlışlar

Dondurduğunuz et, balık ve tavuk ürünlerini kullanmadan önce doğru bir şekilde çözdürmek sağlınız açısından çok önemli bir rol oynuyor. Peki et, balık ve tavuk çözdürürken yapılan hatalar neler? Bu ürünleri çözdürürken nelere dikkat etmelisiniz? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

ÇÖZDÜRMEK İÇİN ÇOK ACELE ETMEYİN!

Et, balık ve tavuk ürünlerini buzluktan çıkarıp çözdürmek için biraz zaman gerekir. Bu yüzden yemek planlamanızı önceden yapmalısınız. Akşamdan buzdolabının alt rafına çıkardığınız et, sabah yemek yaparken size kolaylık sağlayacak ve yemeğiniz daha lezzetli olacak.

ET ÜRÜNLERİNİ TEZGAH ÜZERİNDE BEKLETMEYİN!

Birçok kişi dondurulmuş et, balık veya tavuğu çözülmesi için buzluktan çıkarıp mutfak tezgahının üzerinde bekletiyor. Ama bu yöntem düşülen en büyük hatalardan biri. Bu tür ürünleri mutfak tezgahının üzerinde bekletirseniz, ürünlerin dış yüzeyi hava ile temas ettiğinde bakteriler dışarıdan içeriye doğru girmeye başlayabilir. Öyle ki bakteriler çoğalmaya başladığı andan itibaren gıda zehirlenmeleri yaşayabilirsiniz.

ÇÖZÜLEN ÜRÜNLERİ ASLA YENİDEN DONDURMAYIN!

Yapılan en büyük hatalardan biri de çözülen veya çözülmeye başlayan et, balık ve tavuk ürünlerini yeniden dondurmak. Bu tür ürünleri çözülme eğilimine girdiği andan itibaren asla tekrar dondurmamalısınız. Çünkü dondurulan et ürünleri çözülmeye başladığı anda bozulmaya meyilli hale gelir. Bu yüzden et, balık ve tavuk ürünlerini çözüldükten hemen sonra pişirmelisiniz. Ürünlerinizi porsiyonlar halinde dondurursanız ihtiyacınız olan kadarını çıkarıp, pişirebilirsiniz.

EN SAĞLIKLI ÇÖZDÜRME İŞLEMİ BUZDOLABINDA YAPILIR

Et balık ve tavuk ürünlerini çözdürmenin en sağlıklı yöntemi, buzdolabında çözdürme işlemi olarak biliniyor. Buzluktaki etlerinizi bir gece önceden çıkararak buzdolabının normal kısmında bekletmelisiniz. Kıyma ve balık çıkardığınız zaman tedbir olarak üzerine biraz tuz serpmenizde fayda var.

EĞER ZAMANINIZ YOKSA!

Etleri hava almayan kilitli bir poşete koyun. Etlerin tamamen girebileceği bir kaseye soğuk su ile doldurun ve etleri suyun içine bırakın. 15-20 dakika da bir etlerin suyunu değiştirerek soğuk tutmaya özen gösterin.