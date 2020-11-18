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  4. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

18.11.2020 02:36 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven görevden alınarak yerine Sabahattin Aydın atandı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sağlık Bakan Yardımcısı Güven görevden alındı.

Güven'in yerine Sabahattin Aydın atandı.

MUHAMMET GÜVEN KİMDİR?

Prof. Dr. Muhammet Güven 1966’da Konya’da Doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek doktorluk ünvanını aldı. İhtisasını 1995 yılında Erciyes Üniversitesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bilim Dalından tamamlayarak İç Hastalıkları Uzmanı oldu.

Akademik Kariyerini Erciyes Üniversitesinde Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadrolarıyla tamamlayarak aynı üniversitede 2001 – 2018 yılları arasında birçok idari görevde bulunan Güven; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı (2010-2016) ve Rektörlüğü yapmıştır.(2016-2018)

Prof.Dr. Muhammet Güven; Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Komisyonu, Sağlık Bakanlığı TUKMOS Yoğun Bakım Komisyonu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu Üyeliği, YÖK Tıp Sağlık Çalışma Grubu Üyeliği, YÖK Üniversite Hastaneleri Çalışma Grubu Üyeliği, ÖSYM TUS Komisyonu, SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Fiyatlandırma Komisyonu Yedek Üyeliği, SGK Sağlık Politikaları Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, YÖK Ek Ödeme Komisyonu Üyeliği, Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2014), Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı (2008-2011) gibi birçok önemli görevi yürütmüştür.

Ayrıca Avrupa Yoğun Bakım Derneği (ESICM), Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Hastane Enfeksiyonları Derneği üyelikleri de bulunmakta olup, Evli ve 5 Çocuk babasıdır.

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