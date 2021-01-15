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Sağlık Bakanı aşı için teşvik paylaşımı yaptı! Seren Serengil'in yanıtı olay oldu

15.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı aşı için teşvik paylaşımı yaptı! Seren Serengil'in yanıtı olay oldu

Türkiye'nin gündemi CoronaVac aşısı... Aşıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımına Seren Serengil'in yaptığı yorum gündem oldu.

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Acil kullanım onayı sonrası sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı ise aşı ile ilgili attığı paylaşımlarla vatandaşları aşıya teşvik etti. Fahrettin Koca bir paylaşımında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

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Bu paylaşımı gören Seren Serengil Koca'ya verdiği yanıtla dikkat çekti. Son dönemde 46 kiloya düşen ve sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil Koca'ya "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

Serengil'in bu paylaşımına yorum yağarken sosyal medyada da gündem oldu. Çoğu takipçi iki kere üst üste zayıflamak için ameliyat olan Serengil'e o ameliyatları hatırlatarak "Ondan korkmadın bundan mı korkuyorsun" eleştirisinde bulundu.

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