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SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI 2022! Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

19.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvurularında sona gelindi. Bakanlık bünyesine 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacak. Söz konusu ilan geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler işlemlerini İŞKUR'un internet sitesinden yapacak. Peki Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI 2022! Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 15 Ağustos'ta başlayan başvuru alımı 19 Ağustos Cuma günü sona erecek. Birçok vatandaş internette "Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un internet sitesinde arama butonuna Sağlık Bakanlığı yazdıkaran sonra işyeri türü, kişisel durum ve çalışma periyodunu sırasıyla kamu – engelli – daimi olarak güncelleyerek arama gerçekleştirebilir ve çıkan ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL BAŞVURU EKRANI!

Sağlık Bakanlığı engelli personel başvuru ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://esube.iskur.gov.tr/

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman 2022?

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı başvuruları için adaylarda aranan koşullar şu şekilde sıralanmıştır:

"2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman 2022?

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

İLKÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN (5 YILLIK İLKOKUL MEZUNU, 8 YILLIK İLKÖĞRETİM OKULUNDAN 6., 7. VE 8. SINIFI TERK EDENLER İLE YETİŞKİNLER II. KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİ OLANLAR DA DAHİL) VEYA ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK."

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