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Sağlık Bakanlığından ilaç tedarikindeki aksamalara ilişkin açıklama

24.11.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine yaptığı denetimlerde, 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından ilaç tedarikindeki aksamalara ilişkin açıklama

TİTCK ve İl Sağlık Müdürlükleri, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi. Denetimler ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor. Denetimlerde öncelikle ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul’da 24, İzmir’de 3, Ankara’da 19, Adana’da 7, Antalya’da 4 ecza deposu olmak üzere toplam 57 ecza deposunu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

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Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK’nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

Denetimlerde öncelikli olarak kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek.

Türkiye’de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol edilerek, ilaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

İHA

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