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Eczanelerde ilaç sıkıntısı mı yaşanıyor? Bakan Koca'dan açıklama (Sağlık Bakanlığına 40 bin personel atamasında son durum)

23.11.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dönemde Kovid-19 salgınını kapatmalarla yönetmeyi düşünmediklerini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacıyla ilgili açıklama yaptı. Ayrıca Bakan Koca, eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaya ve Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak 40 bin personelle ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi.

Eczanelerde ilaç sıkıntısı mı yaşanıyor? Bakan Koca'dan açıklama (Sağlık Bakanlığına 40 bin personel atamasında son durum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SAĞLIK BAKANLIĞINA 40 BİN PERSONEL ATAMASI

"Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınacak 40 bin personele ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusunun yöneltildiği Koca, sınıflandırmanın yapıldığını, bu konuda gelecek günlerde açıklama yapılacağını söyledi.

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MOLNUPİRAVİR AÇIKLAMASI

"Kovid-19 tedavisinde kullanılacak Molnupiravir hapının Türkiye'deki sürecinin" sorulduğu Bakan Koca, salgın döneminde birçok ilacın kullanıldığını, bu ilaçların etkinliğinin süreç içinde belli olduğunu söyledi.

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Molnupiravir'in etkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Koca, Türkiye olarak, vatandaşı erken dönemde bu ilaçlarla tanıştırma noktasında kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'de Molnupiravir ilacını yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını belirten Koca, "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bu da çok uzun sürmeyecek." diye konuştu.

"Sputnik V aşısında son durum nedir?" sorusuna Koca, "Onunla ilgili net bir durum yok. İki farklı dozdan oluştuğu için ilave 400 bin dozdan daha fazla gelmedi. Görüşmeler devam ediyor. Diğer aşılarda bir sıkıntımız yok." yanıtını verdi.

ECZANELERDE İLAÇ SIKINTISI MI YAŞANIYOR?

"Eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısının" sorulduğu Koca, mevzuat gereği 15 Şubat'ta fiyat değişiklikleri olacağı için bunun gündem yapıldığını, Bakanlık olarak eczaneler, depolar ve üreticileri çok yakından takip ettiklerini, denetimleri yoğunlaştırdıklarını, ciddi bir sorun bulunmadığını dile getirdi.

Bakan Koca, geçen yıl grip salgının görülmediğini, bu nedenle az ilaç tüketildiğini, bu yıl için de benzer durum olabilir diye ana firmaların üretimi düşük tuttuğunu, bu nedenle grip ilaçlarıyla ilgili yer yer sorunların yaşandığını bunu da takip ettiklerini aktardı.

"AŞININ DA BİR KORUYUCULUK SÜRESİ VAR"

"Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yeni kısıtlamalar gündemde. Türkiye'de de yeni önlemler gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de yeni dönemde biz kapatmalarla salgını yönetmeyi düşünmüyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirleri ve özellikle aşıyı son derece önemsiyoruz. Herkesin aşı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yanlış bir algıyla 'bir tane, iki tane aşı niye korumuyor' deniyor. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Çocuk felci bir kere mi yapılıyor? 5 kere yapılıyor. Tetanoz bir kere mi yapılıyor? 4 kez yapılıyor, 10 yılda bir tekrarı isteniyor. Hepatit bir kere mi yapılıyor? Çocukluk çağı aşılarının birden çok yapılmasına yüzde 98 oranında 'evet' diyoruz. Benzer şekilde Kovid ile ilgili bir aşı durumu olduğunda 'aşı bir tane niye korumuyor' diyoruz. Aşının da bir koruyuculuk süresi var. 6 ay, 8 ay, 12 ay olabiliyor."

Koronavirüs Bilim Kurulunun elindeki bilgileri değerlendirip vatandaşa ne zaman aşı olması gerektiğini söylediğini aktaran Koca, "Eksik aşısı olanlar yaptırmalı çünkü 60 yaş üzerinde vaka oranı yüzde 17,1 ama vefat oranı yüzde 85,7. Ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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