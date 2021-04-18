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Sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil: Ölüm aklıma geldikçe...

18.04.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerle yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Seren Serengil zor günler geçiriyor. Günden güne eriyen Serengil "Ölüm aklıma geldikçe kızgınlıklarımdan vazgeçiyorum" dedi.

Sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil: Ölüm aklıma geldikçe...

Bir süredir Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, sosyal medyadan yaşadıklarını paylaşıyor. Sunuculuk yaptığı programdan izin alan Serengil tatile çıktı.

"Günde 10-15 ilaç içiyorum ama vücutta kalmıyor. O yüzden serum da alıyorum. Bunları kendi kafasızlığımdan yaptım, kabul ediyorum" diyen Serengil yeni paylaşımıyla dikkat çekti.

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Serengil "Ölüm aklıma geldikçe kızgınlıklarımdan vazgeçiyorum" notunun olduğu fotoğrafa şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Hiç ölmeyecek olsaydım, haklılığım için mücadele ederdim dedim ama şu an haklı olmak mı mutlu olmak mı seçeneklerim ise haklı olmak yerine belki de mutlu olmayı tercih etmeliyim, diyorum. Yüklerinden kurtul diyorlar bunu yapamıyorum kimseye hata yapmadığımdan belki bana yapılanı da kolay affedemiyorum ama iyileştiren başta kurtulmak affetmekmiş bu kampta ev ödevim affetmekmiş. Şimdi teker teker düşünüp içimden seni affettim demem gerekiyormuş. Zor olsa da herkesi affediyorum."

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Seren Serengil
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