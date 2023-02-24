Sağlıklı beslenen ve diyet yapan kişilerin tüketebileceği lezzetli, düşük kalorili yulaf lapası tarifleri

Formunu korumak isteyenlerin, diyet yapanların ya da sağlıklı beslenenlerin tercih ettiği yulaf lapası, farklı tariflerle karşımıza çıkıyor. Damak zevkine göre çeşitli malzemelerle yorumlanabilen yulaf lapaları hem hafif hem besleyici bir öğün oluyor. Siz de pratik ve bir o kadar da sağlıklı yulaf lapası tariflerini öğrenmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

Muzlu ve tarçınlı yulaf lapasını denediniz mi?

Her tatlıya ve atıştırmalığa uyum sağlayan muz, yulaf lapasında da en çok tercih edilen meyvelerden biri. Siz de bir öğününüze muzlu ve tarçınlı yulaf lapası ekleyebilirsiniz. Bu tarifi hazırlamak için ihtiyacınız olan ürünler şu şekilde:

3 veya 4 yemek kaşığı ince öğütülmüş yulaf ezmesi

1 adet muz

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tarçın.

Hazırlanışına değinecek olursak öncelikle sütle yulafı kısık ateşte pişirin. Yulaflar sütü çektiğinde soğumaya bırakıp bir süre sonra içerisine tarçını ekleyerek karıştırın. Son olarak muzu dilimleyerek yaptığınız karışıma ilave edin. Sağlıklı öğününüz beş dakikada hazır!

Çikolata tadından vazgeçemeyenlere: Kakaolu ve muzlu yulaf lapası

Yulafın tadını farklı bir ürünle baskılamak isteyenler lapanın içerisine kakao ekleyebilirler. Ayrıca bu tarif, çikolata tutkunları için de sağlıklı bir alternatif öğün olabilir. Hazırsanız tarife geçebiliriz. İhtiyacınız olacak malzemeler:

1 su bardağı süt

3 veya 4 çorba kaşığı Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi . Daha yoğun bir lapa için 5 kaşık yulaf ekleyebilirsiniz.

1 adet muz

1 tatlı kaşığı kakao

Önce yulafı ve sütü uygun bir tencereye alarak kısık ateşte pişirin. Karışım lapa hâline gelince ocaktan alın. Ardından kakaoyu ve dilimlediğiniz muzu karışımın içerisine ekleyin. Yulaf lapanız hazır! Kakaolu yulaf lapasını bu şekilde tüketebileceğiniz gibi tarçın, bal, fındık, fıstık ya da ceviz gibi malzemelerle de zenginleştirebilirsiniz. Eğer diyet programı uyguluyorsanız kullandığınız kakaoyu yağı azaltılmış olarak tercih etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

Lezzetli bir renk şölenine hazır olun: Orman meyveli yulaf lapası

Orman meyvelerini yulaf lapasıyla birleştirmeye hazır mısınız? Sağlıklı, bir o kadar da lezzetli bir öğün için yapmanız gereken tek şey, hazırladığınız yulaf lapasına bir avuç kadar orman meyvesi eklemek. İlk kez deneyecekler için tarifi baştan alalım. İhtiyacınız olan malzemeler:

1 su bardağı süt

Ahududu

Böğürtlen

1-2 yaprak taze nane

1 tatlı kaşığı bal

3 veya 4 çorba kaşığı Fellas Glutensiz Yulaf Ezmesi

Tarifin hazırlanışı ise şöyle; öncelikle sütü ve yulafı kısık ateşte pişirmek üzere ocağa alıyoruz ve yulaf, sütü çektikten sonra beş dakika kadar soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra yulafın içerisine balı ilave ediyoruz. Tüm yulafları balla buluşturduktan sonra içerisine orman meyvelerini ve doğranmış nane yapraklarını dâhil ediyoruz. Hepsi bu kadar! Dilerseniz karışıma ince kıyılmış fındık veya badem parçaları da ekleyebilirsiniz. Lapayı sabah ya da öğle vakitlerinde tüketerek gün boyu tok kalabilir ve enerjinizi yüksek tutabilirsiniz.

Farklı bir lezzet: Havuçlu yulaf lapası

Meyvelerle arası pek iyi olmayanlar için havuçlu yulaf lapasını önerebiliriz. Peki havuçlu yulaf lapası nasıl hazırlanıyor? Gelin, tarife birlikte göz atalım. Öncelikle aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1 su bardağı süt

1 adet havuç

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (damak tadınıza göre şekerli ya da şekersiz)

Yarım çay kaşığı tarçın

3 ya da 4 yemek kaşığı Patiswiss İnce Yapılı Yulaf Ezmesi

Gelelim lapanın hazırlanışına. İlk olarak havucu rendeleyin. Bu sırada sütü ve yulafı kısık ateşte pişirin. Karışımı ocaktan almadan havuç rendesini içerisine ekleyebilirsiniz. Malzemeler sütü çektiğinde soğumaya bırakın. Ardından karışıma tarçını ve fıstık ezmesini ilave edin. Arzu ederseniz lapaya ceviz veya fındık parçaları da ekleyebilirsiniz. Eğer kış aylarındaysanız ve içiniz ısınsın isterseniz yaptığınız karışımı fazla soğumadan da tüketebilirsiniz.

Çileğe ve kokusuna bayılanlar, bu yulaf lapası tam size göre: Çilekli yulaf lapası tarifi

Kokusuyla büyüleyen çilek, en sevilen meyvelerin başında yer alıyor. Pastadan dondurmaya, milkshaketen pundinge kadar pek çok tatlıya lezzetini veren bu hoş kokulu ve renkli meyveyi yulaf lapasında da kullanabilirsiniz. Sözü uzatmadan tarife geçelim. Malzemeler şöyle:

1 su bardağı süt

4 veya 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Büyüklüğüne göre 3 ya da 4 adet çilek

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış çiğ badem

1 tatlı kaşığı ince parçalanmış ceviz

Yulafı, çileği ve sütü blenderden geçirerek akışkan bir kıvam oluşturun. Daha sonra bu karışımı ocağa alarak kısık ateşte yoğunlaşana kadar pişirin. Kıvamını alan karışımı soğumaya bırakın ve üzerine diğer malzemeleri ekleyerek süsleyin. Çilekli yulafınız hazır!

Tam bir enerji deposu: Kuru meyveli yulaf ezmesi

Soğuk kış günlerinde hem enerji verecek hem bağışıklığınızı güçlendirecek sağlıklı atıştırmalıklar tüketmek isterseniz kuru meyve içerikli yulaf lapasını tercih edebilirsiniz. Tarifi tüketirken dikkat etmeniz gereken nokta ise kuru meyveler fazla şeker içerdiği için bu tarifi sık tüketmekten kaçınmak. İşte malzemeler:

1 su bardağı süt

4 ya da 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1-2 adet kuru kayısı

1adet kuru incir

İstediğiniz miktarda dut kurusu ve yarım çay kaşığı tarçın

Tarifin hazırlanışı da şöyle: Yulafı ve sütü kısık ateşte süt çekilinceye kadar bir süre pişirin. Yulaf piştikten sonra soğumaya bırakın. Bu sırada kuru meyveleri ince ince dilimleyin ve soğuyan karışıma ekleyin. Ardından üzerine tarçın serperek lapayı tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz lapayı fındık, badem, ceviz gibi kuru yemiş ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz.

Tariflerinize lezzet katacak en sevilen yulaf ezmelerine bakmadan geçmeyin!

1. Antioksidan kaynağı: Güzel Ada Gıda Yulaf Ezmesi

Organik, glütensiz ve antioksidan kaynağı olan Güzel Ada Gıda Yulaf Ezmesi, protein ve lif içeriğiyle sağlığı destekler. Peki, çeşitli testlerden geçirilerek üretilen yulaf ezmesi nasıl yenir? Yulaf ezmesi, mutfak robotunda toz hâle getirilerek unlu bütün tariflerde un yerine kullanılabilir. Yulaf sütü yapılarak kahvelere ve diğer içeceklere ilave edilebilir. Hatta kızartmalarda pane yerine bile tercih edilebilir. Buğday alerjisi olanlar için iyi bir alternatif olan ürüne tatlılarda ve bebek mamalarında da yer verilebilir. Ketojenik beslenenler, veganlar, helal gıda ve kosher gıda tüketicileri için de uygun olan yulaf ezmesinin buzdolabında ağzı kapalı şekilde muhafaza edilmesi tavsiye edilir.

2. Bebekleriniz için güvenle kullanabilirsiniz: Vitaly Gurme Doğal Yulaf Ezmesi

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Vitaly Gurme Doğal Yulaf Ezmesi; şeker ilavesi, raf ömrü uzatıcı kimyasallar, katkı ve koruyucu madde içermez. Yerli tohumlardan özenle üretilen yulaf ezmesi bebekleriniz ve sizin için hazırlanır. Bebeklerinizin ek gıdaya geçiş sürecinde sağlıklı bir opsiyon olan ürünle bebeğinizi güvenle besleyebilirsiniz. Çevre dostu ambalajıyla doğaya saygı gösteren yulaf ezmesi, tazeliği ve doğallığı evinize taşır. Ürün, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığınıza katkı sunar. Yulaf ezmesinin besin ögelerini ve lezzetini koruması için serin ortamlarda güneş görmeden saklanması tavsiye edilir.

3. Organik bir seçenek: Beyorganik Yulaf Ezmesi

Yulaf ezmesinin yararları saymakla bitmez. Bağırsak kanseri başta olmak üzere bütün kanserlerin görülme riskini azaltır. İçerdiği omega 3 ve linoleik asitler sayesinde beyin ve kalp fonksiyonlarını destekler. İçeriğinde iyot bulunmasıyla tiroit bezlerinin sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olur. Regl döneminde tüketildiğinde sıkıntılı ruh hâlini azaltır ve tatlı krizlerini minimuma indirir. Daha bunlar gibi birçok faydası olan yulaf ezmesinin sağladığı yararlardan maksimum düzeyde faydalanmak için yerli tohumdan üretilen organik Beyorganik Yulaf Ezmesi'ni hem kendiniz hem çocuklarınız için tercih edebilirsiniz.

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