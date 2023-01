Fazla kilolarınızı vermenize yardımcı olacak detoks tarifler

Fazla kilolardan kurtulmak için en büyük yardımcılarımızın taze sebze ve meyveler olduğunu söyleyebiliriz. Evinizin rahatlığında kolayca erişebileceğiniz malzemelerle yapacağınız detoks tarifler sayesinde dilediğiniz kiloya rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Detoks tariflerini gün içinde farklı öğünlerinize uygulayabilir ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat biçimi hâline getirebilirsiniz. Gelin, en sevilen detoks tariflerini birlikte inceleyelim.

Limon ve salatalık mucizesi

Bağışıklık sistemini güçlendirici vitaminler içeren detoks suyu, aynı zamanda ferahlatıcı etkisi de olan ve çok seveceğiniz bir lezzet sunar. Sabahları detoks suyu içmek, vücudunuzun yeni güne sağlıkla başlamasına yardımcı olur. Limon ve salatalığın harika uyumu üzerine temellenen, tarifi son derece pratik bir canlandırıcı detoks içeceğine ne dersiniz? İhtiyacınız olan malzemeler; su, limon, nane yaprakları ve salatalık dilimleri! Yapılışı da oldukça kolay: İçme suyuna bir adet limon ile iki büyük salatalık dilimi ekleyin ve malzemelerin besin değerini en üst düzeye çıkarmak için karışımı biraz bekletin. Karışımın içine nane yaprakları ekledikten sonra detoks suyunuz hazır! Detox cam sürahide hazırlayacağınız detoks suyunuzu gün boyu içerek kısa sürede fazla kilolarınıza elveda diyebilirsiniz.

Yeşilin en güzel hâli

Yeşil rengi içinizi açacak, içerdiği vitamin ve minerallerle gücünüze güç katacak bir detoks tarifiyle karşınızdayız! Vücut temizliğini destekleyecek ve kilo vermenize yardımcı olacak, yemyeşil detoks içeceği için gerekli olan malzemeler; salatalık, kereviz sapı, zencefil, marul, limon, hindistan cevizi sütü. Yeşil detoks suyunun yapımı son derece çok kolay. Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar yüksek hızda karıştırın. Detoks suyunuzun içine zevkinize göre elma gibi farklı lezzetler ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

Her biri birbirinden lezzetli binbir çeşit sebze içeren detoks suyu, içerdiği yüksek miktarda vitamin, mineral ve nem özelliğinden dolayı âdeta doğanın bir hediyesi! Her sabah içebileceğiniz bu harika detoks suyunu Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender ile tek kişilik porsiyonlarda kolayca hazırlayabilir, yanınızda taşıyabilirsiniz.

Rengârenk bir detoks çorbası

Sırada tam bir lezzet şöleni olan detoks sebze çorbası var! İhtiyacınız olacak malzemeler şöyle: zeytinyağı, kırmızı soğan, sarımsak, zencefil, havuç, domates, brokoli, karnabahar, kereviz, maydanoz. Öncelikle soğan ve sarımsağı yumuşayana kadar zeytinyağında soteleyin. Ardından üzerine su ekleyin ve karışımın kaynamasını bekleyin. Su fokurdamaya başladığında, dilimlediğiniz sebzeleri karışımın içine katın. Ardından sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sebzelerin yumuşadığını fark ettiğinizde tencereye tuz, karabiber, zerdeçal ve dilediğiniz başka baharatlar ile limon ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra çorbanız hazır!

Çorbanızı yaparken Kenwood Isıtıcı Power Blender'dan yararlanarak zamandan kazanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu detoks çorbası, içerisindeki farklı sebzelerin tüm faydalarını bir arada tabağınıza getirir. Vücudunuzun detoksa ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız hem doyurucu hem faydalı olan çorba tam size göre!

Tatlı ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak harika bir tarif

Elma ve tarçın ikilisi, kilo vermek için çok yararlı olabilecek yağ yakıcı bir kombinasyon. Elma ve tarçınlı detoks suyunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler; elma dilimleri, çubuk tarçın ve su. Bu harika detoks içeceği için büyük parçalarda kestiğiniz elmalara bir adet çubuk tarçın ve tüm mikseri dolduracak kadar su ekleyerek karıştırın. Elmaların kabuklarını besin değerinden faydalanmak için soymamanızı öneririz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatmak için detox suyunuzun bir kısmını buz kalıbına doldurarak dondurabilirsiniz. Yağ yakma gücünü artırmak için içeceğe birkaç çay kaşığı elma sirkesi bile ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldikten sonra bir gece soğukta beklemesi için detoks suyunu buzdolabına kaldırın. Ertesi gün içeceğiniz hazır olacak. İster buzlu ister buzsuz olarak içebileceğiniz bu detoks suyunda bulunan tarçın doğal olarak metabolizmanızı hızlandıran bir baharat iken elma sizi daha uzun süre tok tutar.

Ferahlatıcı detoks salatasına kim hayır diyebilir?

Tam bir yaz akşamı havası veren ferahlatıcı detoks salatasına ne dersiniz? İşte leziz mi leziz sağlıklı detoks salatası için gerekli malzemeler; domates, salatalık, soğan, maydanoz, nane, limon, zeytinyağı. Detoks salatasını hazırlarken yapmanız gereken ilk şey, tüm sebzeleri küçük parçalar hâlinde kesmek. Sebzeleri pratik şekilde kesmek için sebze doğrayıcıdan faydalanabilirsiniz. Ardından doğranmış sebzeleri maydanoz ve nane yapraklarıyla karıştırın. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber ekledikten sonra salatanızın üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirin. İşte salatanız hazır! Bu ferahlık dolu salatanın yapımı 10 dakikayı geçmez ve dilediğiniz gibi günün her saati tüketebilirsiniz. Maydanoz ve nanenin bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanı sıra salatanın içerisindeki diğer sebzeler tam bir vitamin deposu! Yaz kış tercih edilebilecek mükemmel bir tercih.

Faydaları saymakla bitmeyen pancarlı detoks suyu tarifi

Temelinde pancarın saymakla bitmeyen faydalarını taşıyan bu detoks suyu taze malzemelerle 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilir. Pancarlı detoks suyunun yapımı için lazım olan malzemeler; elma, havuç, zencefil, hindistan cevizi suyu, maydanoz ve pancar. Damak tadınıza ve hazırlayacağınız porsiyona göre farklı miktarlarda kullanabileceğiniz malzemeleri Russell Hobbs Cam Sürahi Blender Desire ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Kalori oranı düşük, lif olanı yüksek olan pancar; iştahınızı kontrol etmeye ve ağırlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karaciğeriniz için de harika bir temizleyici olarak işlev görür.

