YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Fazla kilolarınızı vermenize yardımcı olacak detoks tarifler

Fazla kilolarınızı vermenize yardımcı olacak detoks tarifler

17.01.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu insan hayatının bir döneminde kilo vermek ister. Fakat kilo verme işi her zaman planlandığı kadar kolay olmaz. Hedeflenen kiloya ulaşmayı sağlayacak birkaç basit yöntem ise süreci çok daha keyifli bir hâle getirir. Taze ve doğal malzemelerle yapılmış detoks tarifleri ile siz de sevdiğiniz lezzetlerden vazgeçmeden fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

Fazla kilolarınızı vermenize yardımcı olacak detoks tarifler

Fazla kilolardan kurtulmak için en büyük yardımcılarımızın taze sebze ve meyveler olduğunu söyleyebiliriz. Evinizin rahatlığında kolayca erişebileceğiniz malzemelerle yapacağınız detoks tarifler sayesinde dilediğiniz kiloya rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Detoks tariflerini gün içinde farklı öğünlerinize uygulayabilir ve sağlıklı beslenmeyi bir hayat biçimi hâline getirebilirsiniz. Gelin, en sevilen detoks tariflerini birlikte inceleyelim.

Limon ve salatalık mucizesi

Adsız tasarım (1)

Bağışıklık sistemini güçlendirici vitaminler içeren detoks suyu, aynı zamanda ferahlatıcı etkisi de olan ve çok seveceğiniz bir lezzet sunar. Sabahları detoks suyu içmek, vücudunuzun yeni güne sağlıkla başlamasına yardımcı olur. Limon ve salatalığın harika uyumu üzerine temellenen, tarifi son derece pratik bir canlandırıcı detoks içeceğine ne dersiniz? İhtiyacınız olan malzemeler; su, limon, nane yaprakları ve salatalık dilimleri! Yapılışı da oldukça kolay: İçme suyuna bir adet limon ile iki büyük salatalık dilimi ekleyin ve malzemelerin besin değerini en üst düzeye çıkarmak için karışımı biraz bekletin. Karışımın içine nane yaprakları ekledikten sonra detoks suyunuz hazır! Detox cam sürahide hazırlayacağınız detoks suyunuzu gün boyu içerek kısa sürede fazla kilolarınıza elveda diyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Yeşilin en güzel hâli

Adsız tasarım (2)

Yeşil rengi içinizi açacak, içerdiği vitamin ve minerallerle gücünüze güç katacak bir detoks tarifiyle karşınızdayız! Vücut temizliğini destekleyecek ve kilo vermenize yardımcı olacak, yemyeşil detoks içeceği için gerekli olan malzemeler; salatalık, kereviz sapı, zencefil, marul, limon, hindistan cevizi sütü. Yeşil detoks suyunun yapımı son derece çok kolay. Tüm malzemeleri bir karıştırıcıya ekleyin ve pürüzsüz olana kadar yüksek hızda karıştırın. Detoks suyunuzun içine zevkinize göre elma gibi farklı lezzetler ekleyerek zenginleştirebilirsiniz.

Her biri birbirinden lezzetli binbir çeşit sebze içeren detoks suyu, içerdiği yüksek miktarda vitamin, mineral ve nem özelliğinden dolayı âdeta doğanın bir hediyesi! Her sabah içebileceğiniz bu harika detoks suyunu Arzum Ar1032 Shake'N Take Kişisel Blender ile tek kişilik porsiyonlarda kolayca hazırlayabilir, yanınızda taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

Rengârenk bir detoks çorbası

Adsız tasarım (3)

Sırada tam bir lezzet şöleni olan detoks sebze çorbası var! İhtiyacınız olacak malzemeler şöyle: zeytinyağı, kırmızı soğan, sarımsak, zencefil, havuç, domates, brokoli, karnabahar, kereviz, maydanoz. Öncelikle soğan ve sarımsağı yumuşayana kadar zeytinyağında soteleyin. Ardından üzerine su ekleyin ve karışımın kaynamasını bekleyin. Su fokurdamaya başladığında, dilimlediğiniz sebzeleri karışımın içine katın. Ardından sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Sebzelerin yumuşadığını fark ettiğinizde tencereye tuz, karabiber, zerdeçal ve dilediğiniz başka baharatlar ile limon ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra çorbanız hazır!

Çorbanızı yaparken Kenwood Isıtıcı Power Blender'dan yararlanarak zamandan kazanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu detoks çorbası, içerisindeki farklı sebzelerin tüm faydalarını bir arada tabağınıza getirir. Vücudunuzun detoksa ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız hem doyurucu hem faydalı olan çorba tam size göre!

Ürünü İncele

Tatlı ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak harika bir tarif

Adsız tasarım (5)

Elma ve tarçın ikilisi, kilo vermek için çok yararlı olabilecek yağ yakıcı bir kombinasyon. Elma ve tarçınlı detoks suyunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler; elma dilimleri, çubuk tarçın ve su. Bu harika detoks içeceği için büyük parçalarda kestiğiniz elmalara bir adet çubuk tarçın ve tüm mikseri dolduracak kadar su ekleyerek karıştırın. Elmaların kabuklarını besin değerinden faydalanmak için soymamanızı öneririz. Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatmak için detox suyunuzun bir kısmını buz kalıbına doldurarak dondurabilirsiniz. Yağ yakma gücünü artırmak için içeceğe birkaç çay kaşığı elma sirkesi bile ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kıvama geldikten sonra bir gece soğukta beklemesi için detoks suyunu buzdolabına kaldırın. Ertesi gün içeceğiniz hazır olacak. İster buzlu ister buzsuz olarak içebileceğiniz bu detoks suyunda bulunan tarçın doğal olarak metabolizmanızı hızlandıran bir baharat iken elma sizi daha uzun süre tok tutar.

Ürünü İncele

Ferahlatıcı detoks salatasına kim hayır diyebilir?

Adsız tasarım (6)

Tam bir yaz akşamı havası veren ferahlatıcı detoks salatasına ne dersiniz? İşte leziz mi leziz sağlıklı detoks salatası için gerekli malzemeler; domates, salatalık, soğan, maydanoz, nane, limon, zeytinyağı. Detoks salatasını hazırlarken yapmanız gereken ilk şey, tüm sebzeleri küçük parçalar hâlinde kesmek. Sebzeleri pratik şekilde kesmek için sebze doğrayıcıdan faydalanabilirsiniz. Ardından doğranmış sebzeleri maydanoz ve nane yapraklarıyla karıştırın. Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber ekledikten sonra salatanızın üzerine az miktarda zeytinyağı gezdirin. İşte salatanız hazır! Bu ferahlık dolu salatanın yapımı 10 dakikayı geçmez ve dilediğiniz gibi günün her saati tüketebilirsiniz. Maydanoz ve nanenin bağışıklığı güçlendirici etkisinin yanı sıra salatanın içerisindeki diğer sebzeler tam bir vitamin deposu! Yaz kış tercih edilebilecek mükemmel bir tercih.

Ürünü İncele

Faydaları saymakla bitmeyen pancarlı detoks suyu tarifi

Adsız tasarım (7)

Temelinde pancarın saymakla bitmeyen faydalarını taşıyan bu detoks suyu taze malzemelerle 10 dakika gibi kısa bir sürede yapılabilir. Pancarlı detoks suyunun yapımı için lazım olan malzemeler; elma, havuç, zencefil, hindistan cevizi suyu, maydanoz ve pancar. Damak tadınıza ve hazırlayacağınız porsiyona göre farklı miktarlarda kullanabileceğiniz malzemeleri Russell Hobbs Cam Sürahi Blender Desire ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra dilediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Kalori oranı düşük, lif olanı yüksek olan pancar; iştahınızı kontrol etmeye ve ağırlık hissini azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda karaciğeriniz için de harika bir temizleyici olarak işlev görür.

Ürünü İncele

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!
Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Anahtar Kelimeler:
detoks suyu tarifi detoks detoks diyeti detoks suyu tarif aşlama tüm sebzeler sebze ve meyve istan cevizi

İş birliği İçerikleri

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kış aylarında ısınmanın etkili bir yolunu mu arıyorsunuz?

Kış aylarında ısınmanın etkili bir yolunu mu arıyorsunuz?

Hem profesyonel hem hobi amaçlı kullanıma uygun en iyi termal kameralar

Hem profesyonel hem hobi amaçlı kullanıma uygun en iyi termal kameralar

Güvenliğiniz için şart! Hırsızlığa karşı kullanabileceğiniz en iyi asma kilitler

Güvenliğiniz için şart! Hırsızlığa karşı kullanabileceğiniz en iyi asma kilitler

Gelen darbeleri absorbe edip bacağınızı koruyacak en iyi dizlik çeşitleri

Gelen darbeleri absorbe edip bacağınızı koruyacak en iyi dizlik çeşitleri

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tümünü Gör
Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sennheiser kulaklıkta 600 TL'nin üzerinde indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Sağlıklı tarifler denemek isteyenler buraya! İşte en iyi Hindistan cevizi unları

Sağlıklı tarifler denemek isteyenler buraya! İşte en iyi Hindistan cevizi unları

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Gösterişli satenlerden asil ipeklere... Rahatlığına hayran kalacağınız en trend pijama takımları

Gösterişli satenlerden asil ipeklere... Rahatlığına hayran kalacağınız en trend pijama takımları

Tümünü Gör
Gösterişli satenlerden asil ipeklere... Rahatlığına hayran kalacağınız en trend pijama takımları

Gösterişli satenlerden asil ipeklere... Rahatlığına hayran kalacağınız en trend pijama takımları

Doğal gazı olmayan evlerde mutlaka olmalı!

Doğal gazı olmayan evlerde mutlaka olmalı!

Spor yaparken eğlenmek isteyenler için en iyi step tahtası önerileri

Spor yaparken eğlenmek isteyenler için en iyi step tahtası önerileri

Aracınızı karlı havalara hazırlayın! En iyi kar zincirlerini sizin için seçtik

Aracınızı karlı havalara hazırlayın! En iyi kar zincirlerini sizin için seçtik

Hayalinizdeki vücuda kavuşmanızı sağlayacak en iyi ağırlık sehpaları

Hayalinizdeki vücuda kavuşmanızı sağlayacak en iyi ağırlık sehpaları

Fiyatı tam 125 bin TL! Sizi filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan o televizyonlar

Fiyatı tam 125 bin TL! Sizi filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan o televizyonlar

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

Rüzgârda şekli bozulan saçlar artık sizi üzmesin! Bir çözümü var...

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Kilo vermeyi sağlıyor, vücudu zinde tutuyor! L-Carnitine önerilerimize bakmadan geçmeyin

Fiyatıyla sevindirecek, performansıyla şaşırtacak çok sevilen bakım ürünleri

Fiyatıyla sevindirecek, performansıyla şaşırtacak çok sevilen bakım ürünleri

Mynet Kadın takipçilerinin gözünden 2022'nin en iyi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri!

Mynet Kadın takipçilerinin gözünden 2022'nin en iyi kozmetik ve kişisel bakım ürünleri!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 15 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye düşünmeye son! İşte 15 Ocak yemek menüsü

Etin olmazsa olmaz yancısı fırında kaşarlı mantar tarifi! Fırında kaşarlı mantar nasıl yapılır?

Etin olmazsa olmaz yancısı fırında kaşarlı mantar tarifi

Ana yemek için nefis bir tat: Sebzeli kaşarlı köfte! Zuhal Topal'la Yemekteyiz sebzeli kaşarlı köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ana yemek için nefis bir tat: Sebzeli kaşarlı köfte!

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere lezzetli ve nefis yemek tarifleri! İşte 9 Ocak yemek menüsü...

Lezzetli ve nefis yemek tarifleri! 9 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diyenlere parmakları bile yedirtecek tarifler! İşte 6 Ocak yemek menüsü!

Bu tarifler parmakları bile yedirir! İşte 6 Ocak yemek menüsü

'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara birbirinden enfes tarifler! İşte 5 Ocak yemek menüsü

5 Ocak yemek menüsü: birbirinden enfes tarifler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.