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Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

26.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şehir hayatı, stres, yorgunluk, yoğun tempo ve yüksek spor performansı gibi nedenlerle vücudumuz her zaman istediği her bileşeni elde edemeyebilir. Dengeli ve düzenli bir beslenme planı ile hareket edilse bile bazı ihtiyaçlarımız karşılanmayabilir. Bu eksikleri gidermek için beslenme düzeninize bazı takviye edici besinler eklemek isteyebilirsiniz. Enerjinizi arttıracak ve sizi daha zinde tutacak takviye edici besin önerileri burada sizi bekliyor!

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

Vücudumuz farklı nedenlerle farklı besin maddelerine ihtiyaç duyar. Bu maddeleri almak için düzenli ve dengeli bir beslenme pratiği oluştursanız bile her zaman ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayabilirsiniz. Özellikle spor yapıyorsanız veya yoğun tempolu bir işte çalışıyorsanız hem gereksinimleriniz artar hem düzenli bir beslenme pratiği oluşturmak daha zor olabilir. Bu sebeple ihtiyacınız olabileceğini düşündüğümüz, vücudunuzu zinde tutacak besin takviyesi önerilerini bir araya getirdik. Yalnız takviye gıdaları doktor kontrolünde kullanmanız gerektiğini unutmayın. Haydi, başlayalım!

1. Protein ihtiyacınızı karşılamayı unutmayın: Ronic Nutrition Ultimate Whey Protein Tozu Çikolata Aromalı 2270 Gram

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

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Yoğun olarak spor yapan kişiler, kas kütlesi yapmak ve kasları korumak için yeterince protein alamayabilir çünkü protein ağırlıklı beslenmek tek başına yeterli olmayabilir. Bu eksiği gidermek için Ronic Nutrition Ultimate Whey Protein Tozu Çikolata Aromalı 2270 Gram kullanılabilir. Çikolata aroması sayesinde lezzetli bir içim sunan ürün "whey protein" denen peynir altı suyundan yapılır ve yüksek kaliteli protein içerir. Özel formasyonu ile midede herhangi bir rahatsızlık hissi yaratmaz. Protein tozu, iki adet hediyesi ile tüketiciye ulaştırılır.

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2. Temel aminoasitleri atlamamak gerek: Hardline Nutrition Hardline Arginine Fusion 650 Gram Portakallı Arjinin

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

İngilizcede "arginine", Türkçede "arjinin" olarak bilinen madde; memelilerin temel olarak ihtiyaç duyduğu aminoasitler arasında yer alır. Gelişim şekline göre bazı canlıların arjinini dışarıdan alınması gerektiği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda temel bir yapı taşı olan arjinini vücuda kazandırmak gerekir. Bunun için en pratik yollardan biri Hardline Nutrition Hardline Arginine Fusion 650 Gram Portakallı Arjinin'den faydalanmak olabilir. 50 porsiyonluk içeriği bulunan ürün, 300 ml su ile karıştırılarak antrenmandan önce tüketilebilir. Aromalı tadı sayesinde keyifle içilebilir.

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3. Vitaminleri eksiksiz almak çok önemli: Youplus Vitamin C Çinko Propolis 20 Efervesan Tablet

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

Sağlıklı ve dengeli bir yaşam için vücudun vitamin ihtiyacını karşılamak gerekir. Fakat gerek şehir yaşamı gerek farklı sebeplerle vitamin eksikliği yaşayabilirsiniz. Bunu önlemek için Youplus Vitamin C Çinko Propolis 20 Efervesan Tablet'i deneyebilirsiniz. Ürün, içeriğinde yer alan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi spor sonrası yorgunlukların atılmasına yardımcı olur. Çinko ile cilt, tırnak ve göz sağlığına katkıda bulunur. İçeriğinde yer alan saf propolis sayesinde beslenme düzeninizi destekler. Günde bir tablet kullanarak bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirebilirsiniz.

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4. Kadınlara özel formül: Pharmaton Essential Women Multivitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda 30 Tablet

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

Kadınlar kendilerine özgü hormonsal dengeleri nedeniyle daha farklı vitamin ve minerallere ihtiyaç duyabilir. Pharmaton Essential Women Multivitamin ve Mineral İçeren Takviye Edici Gıda 30 Tablet, tam da bu sebeple kadınlar için özel olarak üretilir. Kadınların günlük ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan takviye edici gıdanın içeriğinde yer alan biotin, selenyum, çinko, demir, magnezyum, manganez, bakır ve B kompleks vitaminleri ile C vitamini yer alır. Böylece saç, tırnak ve cilt sağlığı desteklenebilir. Takviye gıdanın kahvaltıda bir adet kullanılması önerilir.

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5. B ve C vitamini deposu: TheLifeCo Smartfood Boost Yourself Shot İçecek 60 Ml

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

Limon ve zerdeçal aromalı TheLifeCo Smartfood Boost Yourself Shot İçecek 60 Ml, hayatında gaza basmayı planlayanlar için üretilir. İş hayatının yorucu temposunda enerjik olmak için ihtiyacınız duyduğunuz faydalı içerikler, saflaştırılarak bu içeceğin içerisinde bir araya getirilir. Takviye edici gıdanın içerisinde limon suyu, zerdeçal çayı, zencefil çayı, elma suyu, kara mürver suyu, mandalina suyu, kırmızıbiber, baobab, C vitamini ve B6 vitamini bulunur. Şeker, tatlandırıcı ve katkı maddesi içermeyen içecek ile günlük C ve B6 vitamini ihtiyacınızın tamamını karşılayabilirsiniz.

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6. Bağırsak sağlığı çok önemli: Rawberry Probiyotik Tahinli Cevizli İlave Şekersiz Vegan Glutensiz Kuruyemiş Bar

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

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Bağırsak sağlığının önemi son yıllarda daha çok dikkat çeker oldu. Dolayısıyla bağırsakta yaşayan yararlı mikroorganizmaların dengelenmesiyle vücut daha sağlıklı olacağı için bu mikroorganizmaları destekleyecek takviyeler popülerleşti. Rawberry Probiyotik Tahinli Cevizli İlave Şekersiz Vegan Glutensiz Kuruyemiş Bar, içeriğinde yer alan probiyotik mikroorganizmalar sayesinde bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Böylece vücudunuzun emilimde zorlandığı birçok gıdayı daha iyi tüketebilmesini amaçlar. Üstelik bağışıklık sistemini de destekler. İçeriğinde ceviz, tahin, yaban mersini ve hurma bulunan bu ürün; vegan sertifikalı olması sayesinde de sıklıkla tercih edilir.

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7. Cildinizi ışıl ışıl parlatacak: Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Toz Kolajen İçeren Diyet Takviyesi

Sağlıklı beslenmeye önem verenler ve vücudunu zinde tutmak isteyenlere besin takviyesi önerileri

FDA onaylı ve helal sertifikalı Kiperin Collagen %100 Saf ve Doğal Toz Kolajen İçeren Diyet Takviyesi, yüksek kalojen içeriği ile sık sık tercih edilen gıda takviyeleri arasında yer alır. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için ihtiyacınız olan her şeyi barındıran bu ürün; koruyucu, tatlandırıcı, renklendirici ve bağlayıcı maddeler içermez. Ketojenik diyetler için uygun olan gıda takviyesi alerjen madde içermemesi sayesinde güvenle tüketilebilir. Sekizi esansiyel, toplamda 18 adet amino asit içerir. En yüksek kalojen miktarına sahip olan ürün, klinik çalışmalarla kanıtlandığı üzere yüksek biyoyararlı ürünler arasında sayılır.

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