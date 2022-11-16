Sağlıklı diye tüketiliyor: İltihabı artırıyor, bağırsakları altüst ediyor!

İnflamatuar bağırsak hastalığı, gastrointestinal sistemi etkileyen bir hastalık olan irritabl bağırsak sendromu milyonlarca kişiyi etkileyem sindirim sistemi hastalıklarının başında geliyor. Kronik iltihaplanma hastalıklarından diğerleri ise Crohn hastalığı ve ülseratif kolittir. Bu hastalıklarından birine sahipseniz veya belirtilerini yaşıyorsanız sağlıklı diye tüketilen bazı yiyeceklerden uzak durmanız gerekebilir.

LİFLİ BESİNLERE DİKKAT

Bağırsak sağlığı hakkında yapılan yeni bir araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gastroenterology'de yayınlanan çalışmada irritabl bağırsak sendromu olan kişilerin, içeriğinde lif olan bazı besinlere tepki gösterdiği ortaya çıktı.

İLTİHABI YOĞUNLAŞTIRDI

Sonuçlar, IBD'li katılımcıların, fermente edilmemiş diyet Beta fruktan liflerini düzgün bir şekilde sindiremediklerini gösterdi. Üstelik, fermente edilmemiş diyet Beta fruktan lifleri, iltihaba neden olarak katılımcıların IBD semptomlarını yoğunlaştırdı.

HANGİ BESİNLER BU LİFLERİ İÇERİR?

Bağırsak sorunlarınız varsa ve potansiyel olarak sorunlu lifi diyetinizden kesmeniz gerekebileceğini düşünüyorsanız, Beta fruktanlardan kaçınmalısınız. Beta fruktan içerikli besinler arasında greyfurt, muz, hurma, kuru erik, soğan ailesindeki yiyecekler, enginar, Brüksel lahanası, kuşkonmaz ve bazı tahıllar, fasulye ve yemişler yer alıyor.



