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Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin kritik belirtisi! Hastaların yüzde 80’ininde var

16.11.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide kanseri, kanser türleri arasında sıklıkla karşılaşılan türlerden biridir. Mide kanseri, mide astarındaki kötü huylu hücrelerin kontrolsüz şekilde büyüyüp çoğalmasıyla ortaya çıkar. Araştırmacılar, büyümeleri ilk aşamalarda durdurulmazsa, hücrelerin muhtemelen hastalığın yayılmasını hızlandıran tümörlere dönüşeceğine inanıyor. Uzmanlar, mide kanseri olan hastaların yüzde 80’inin hastalığın ilk evrelerinde epigastrik ağrı şikayetinde bulunduğunu öne sürdü.

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin kritik belirtisi! Hastaların yüzde 80’ininde var

Mide kanseri, diğer kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis edildiğinde tedavi şansının artmasını sağlar. Bu nedenle mide kanseri ile ilgili belirtileri mercek altına aldık. Mide kanseri, mide astarındaki kötü huylu hücrelerin kontrolsüz büyümesini tanımlayan tıbbi terimdir.

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Tümör hala lokalize olduğundan ve uzak lenf düğümlerini henüz etkilemediğinden, mide kanserinin ilk semptomları muhtemelen kişi fark etmeden hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Bununla birlikte, tümör büyüdükçe, diğer yaygın gastrointestinal sorunlar gibi belirtiler ortaya çıksa da göz ardı edilebilir.

EPİGASTRİK AĞRI NEDİR?

Uzmanların verdiği bilgiye göre mide kanseri olan hastalarının yüzde 80’ini başlangıçta epigastrik ağrı şikayetinde bulunuldu. Epigastrik ağrı gibi olağandışı vücut değişikliklerini araştırmak, erken teşhise yol açabilir.

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Hastalık, bir tümörün yeni bir dizi semptomu tetikleyebileceği vücudun diğer bölgelerine yayıldıkça, uyarı işaretleri de aynı şekilde giderek yanıltıcı hale gelebilir.

MİDE ÜLSERİYLE KARIŞTIRILIYOR

Dr. Sanjay Mehta şunları söyledi: "Mide kanseri erken evrelerinde hazımsızlık ve üst karın ağrısı (epigastrik ağrı) semptomlarına yol açabilir, ikincisinin vakaların yüzde 80'inde mevcut olduğu bildiriliyor. Ancak, mide kanseri erken evrelerinde her zaman semptomlar göstermez. Epigastrik ağrı üst karın bölgesinde, göğüs kemiğinin altında yoğunlaşma eğilimindedir ve genellikle mide ülserinin neden olduğu ağrıya benzetilir. Karın ağrısı veya sırt ağrısı kronikleştiğinde, bu, midenin bir tümör tarafından lokal olarak istila edilmesi anlamına gelir. Bununla birlikte, mide kanserinin yavaş gelişimi, semptomlar bir testi gerektirecek kadar endişe yaratmadan önce hastalığın yıllarca tespit edilemeyeceği anlamına gelir."

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MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ

Mide kanserinin ilk belirtileri de genellikle belirsiz olabilir. Bunların arasında az miktarda yedikten sonra tokluk hissi, mide bulantısı ve kusma dahil olmak üzere iştah veya kilo değişiklikleri yer alıyor. Mide kanserini erken teşhis etmek için kırmızı kan hücrelerinin sayısını azaltan ve kan testinde anemi olarak ortaya çıkan, başka bir potansiyel uyarı işareti olan mideye de kanama yapabilir.

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EPİGASTRİT AĞRI ÖNEMLİ BİR UYARI

Epigastrik, hastalığın en yaygın belirtileri arasındadır, ancak bazı vaka raporları, Massachusetts General Hospital'a göre bunun öncesinde başka semptomların olabileceğini düşündürmektedir.

Mide hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesine tam olarak neyin sebep olduğu belli değil, ancak bugüne kadar birkaç potansiyel tetikleyici tespit edildi. Bağırsakta iltihaplanma, midede polipler veya uzun süreli anemi hastalığın habercisi olabilir.


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