Sağlıklı smoothie karışımlarını sevenler için birbirinden lezzetli tarifler

Güne zinde başlamayı kim istemez ki? Her gün 1 bardak smoothie ile yalnızca sabahları değil tüm gün enerjik ve mutlu hissetmek mümkün. Çeşitli meyve ve sebzelere yulaf, yoğurt veya süt ekleyerek birçok farklı smoothie hazırlayabilirsiniz. Yaz aylarında soğuk smoothie'ler ile ferahlayabilirsiniz. Besleyici smoothie tarifleri ile formunuzu koruduğunuz gibi sağlıklı bir cilde de sahip olabilirsiniz. İçerdiği vitamin ve minerallerle bağışıklığınızı da destekleyecek lezzetli smoothie tariflerini birlikte inceleyelim.

1. Muzlu smoothie ile günlük potasyum ihtiyacınızı karşılayın

Besleyici bir smoothie tarifi arıyorsanız muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçın ile hazırlayacağınız bir içecek sizin için en iyi seçim. Bu smoothie'de potasyum ve kalsiyum bolca bulunuyor. Tüm malzemeleri blender'dan geçirdikten sonra içeceğinizin kıvamını ekstra süt veya yoğurtla kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Smoothie hazırlarken size pratik bir deneyim sunan Tefal OnTheGO Blender; yüksek kaliteli paslanmaz çelik mataraya sahip. Kolay kullanıma olanak sağlayan blender matarasının aynı zamanda taşıma sapı da bulunuyor. Böylece evden çıkmadan önce hazırlayacağınız smoothie'yi rahatlıkla yanınıza alabilirsiniz.

2. C vitamini deposu smoothie tarifi

Arzum Ar1032 Shake'n Take Kişisel Smoothie Blender'ın paslanmaz çelik bıçakları sayesinde buz kırabilir soğuk içecekler hazırlayabilirsiniz. 570 ml ve 400 ml kapasiteye sahip karıştırma şişeleri ile istediğiniz miktarda smoothie hazırlayabilir ve damlamayı önleyen kapağı sayesinde içeceğinizi dökülmeden yanınızda taşıyabilirsiniz. Bu blender ile C vitamini deposu cennet hurmasıyla besleyici bir smoothie hazırlayıp, bağışıklık sisteminizi destekleyebilirsiniz. 1 adet Trabzon hurmasının çekirdeklerini çıkartarak blender'ınıza ekleyin ardından 200 ml süt, 1 çay kaşığı zerdeçal ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu da ekleyin ve çalıştırın.

3. Çilekli ve ahududulu smoothie her an yanınızda

Çilekli ve ahududulu smoothie ile güne zinde başlamaya ne dersiniz? Blender kabına 5 adet çilek ve 1 kase ahududu ekleyerek çalıştırın. Ardından 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyin. Bu tarif ile 2 kişilik smoothie elde edebilirsiniz. Philips Mini Blender ile 30 saniye kadar kısa bir sürede smoothie hazırlayabilirsiniz. Meyve ve sebzeleri ezebileceğiniz gibi blender setinizle buz ya da kuru yemiş gibi sert malzemeleri de kolaylıkla kırabilirsiniz. Ürün, modern ve kullanışlı tasarımı sayesinde mutfağınızda da çok az yer kaplıyor.

4. Ferahlatıcı, şeftalili smoothie

Her an her yere smoothie'nizi götürmek ister misiniz? Karaca Retro Personal Kişisel Smoothie Blender, haznesinin sızdırmaz kapağı sayesinde içeceğinizin dökülmesini engelliyor. Ayrıca taşıma halkası ile kolayca taşımanızı sağlıyor. 600 ml hazneye sahip olan ürün 6 adet paslanmaz çelik bıçağa sahip. Buz kırma özelliği sayesinde tüm buzlu içecekleri bu ürünü kullanarak hazırlayabilirsiniz. 2 adet şeftali, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım bardak süt ve yarım çay kaşığı tarçın ile ferahlatıcı bir smoothie elde edebilirsiniz.

5. İncirli smoothie ile zayıflamak mümkün

Leziz içecekler hazırlamanıza imkan sağlayan Fakir Dynamic Kişisel Blender Rouge hızlı öğünler için iyi bir seçim. Ürünün güçlü motoru sayesinde saniyeler içinde içeceğiniz hazır olacak. Ayrıca bu ürünü kahve ve baharat öğütücü olarak da kullanabilirsiniz. Katlanabilir taşıma halkası ve 2 farklı boydaki şişesi ile içeceğinizi gün boyu yanınızda taşıyabilir dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bu ürünle hazırlayacağınız, tok tutan ve yağ yakmayı sağlayan incirli smoothie'ye ise bayılacaksınız. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet incir ve 4 adet kırmızı üzümü blender'dan geçirin. İçeceğinizin kıvamını ayarlamak için yoğurt miktarını arttırabilirsiniz.

6. Smoothie ile sindirim ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ne dersiniz?

600w güce sahip motoru ve paslanmaz çelik bıçakları sayesinde kolayca içecek hazırlamanızı sağlayan Emsan Powerpack Smoothie Blender Seti ile kefirli bir smoothie hazırlayarak sindirim ve bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Ürünün 2 adet karıştırma kabı sayesinde dilerseniz kısa zamanda 2 farklı içecek de hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı ve lezzetli kefirli smoothie için 400 ml kefir, 8 adet böğürtlen, 8 adet frambuaz, 1 tatlı kaşığı bal ve 6 parça buzu karıştırma kabına alın ve blender'ı çalıştırın. Besleyici ve sağlıklı olan bu smoothie Emsan Powerpack sayesinde hep yanınızda olacak.

7. Çocuklarınız için hem lezzetli hem besleyici smoothie

Çocuklarınıza hem leziz hem besleyici bir içecek hazırlayamaya ne dersiniz? 1 adet dondurulmuş muz, 4 adet Oreo bisküvi, 125 ml süt ve 125 ml yoğurdu blender'dan geçirin. İçeceğiniz hazır, dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bu nefis karışım için de bir blender önerimiz var. Tüm meyveleri, kuru yemişleri ve buzu kolayca parçalamanızı sağlayan Electrolux Creative Cam Sürahili Smoothie Blender ile sağlıklı içecekler hazırlayabilirsiniz. 1,5 litrelik cam kavanozu sayesinde tüm aileye lezzetli smoothieler hazırlamanız mümkün. Beş hız ayarının yanı sıra üründe buz kırma ve pulse fonksiyonu bulunuyor. Kolayca çıkan bıçakları sayesinde blender'ı temizlemek de oldukça basit.

8. Karaca Blendfit Go Smoothie Blender

Yeşil ve sağlıklı bir smoothie hazırlamak ister misiniz? 1 adet muz, 1 su bardağı ıspanak, 1 adet portakal, 1 adet salatalık ve 1 su bardağı suyu blender'a ekleyin, iyice karıştırın; sağlıklı içeceğiniz hazır. Peki, spora giderken sağlıklı smoothienizi de yanınızda götürmeye ne dersiniz? Karaca Blendfit Go Smoothie Blender'ın taşıma şişesi, sızdırmaz kapağı ile her an yanınızda. Paslanmaz bıçakları ve BPA içermeyen haznesi ile sağlıklı kullanım sağlar. Tek bir tuşla dilediğiniz her meyve ve sebzeyi püre haline getirebilirsiniz. Bu ürün spor öncesi ve sonrası öğünler için oldukça pratik.

9. Kolay kilo vermenizi sağlayan smoothie tarifi

Ananaslı smoothie ile metabolizmanızı hızlandırarak kolayca kilo verebilirsiniz. İşte sağlıklı bir vücuda sahip olmanızı sağlayacak smoothie tarifi. İhtiyacınız olan malzemeler; 2 dilim ananas, çeyrek muz, 1 su bardağı yarım yağlı süt, 2 dilim limon ve 1 avuç nane. Kenwood Power Smoothie Blender ile tüm bu malzemeleri kolayca parçalayıp püre haline getirebilirsiniz. Ürün, 3 kademeli hız ayarı ve pulse fonksiyonu ile hızlı parçalama imkanı sağlıyor. Ayrıca blender'ın geniş haznesi ile 2 litreye kadar smoothie hazırlamanız mümkün.

10. Russell Hobbs Velocity Pro Hazneli Blender

Çeşit çeşit lezzetleri bir araya getirmekten hoşlanıyorsanız bu ürün tam size göre. Russell Hobbs Velocity Pro Hazneli Blender 6 uçlu, titanyum kaplamalı, paslanmaz çelik, sökülebilir bıçağa sahip. 1000w motor gücü daha pürüzsüz içecekler elde etmenizi sağlıyor. Asimetrik tasarıma sahip cam haznesi ile tüm malzemeler eşit şekilde karışıyor. Peki, smoothie'nizi kaşıkla yemeye ne dersiniz? Genellikle sıvı olarak tüketilen smoothie'yi bu ürünle katı olarak da hazırlayabilirsiniz. İşte kaşık kaşık yemeye doyamayacağınız smoothie bowl tarifi: 1 adet muz, 1 bardak dondurulmuş frambuaz, 2 kaşık sütü blender'dan geçirin. Kahvaltı hazır!

11. Detoks etkili smoothie tarifi

Arzum Vacuumix Power Blender vakum teknolojisi yiyeceklerin besin değerlerini korumasını sağlıyor. 6 akıllı programı ile tek tuşla nefis smoothie'ler hazırlayabilir, buz küpleri ve kuru yemişleri parçalayabilirsiniz. 1500w motor gücü ve 8 adet paslanmaz bıçağı, tüm sert gıdaları parçalayarak mükemmel performans elde etmenizi sağlıyor. Bu blender ile detoks etkili smoothie hazırlayıp sağlıklı bir öğün geçirebilirsiniz. Blender haznesine 5 yaprak ıspanak, yarım kivi, yarım yeşil elma, 1 çay bardağı yarım yağlı süt ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin, blender'ı çalıştırın. Bu sağlıklı içecek sayesinde toksinlerden kolayca kurtulabilirsiniz.