Sağlıklı ve Kolay Bir Atıştırmalık: Fırında Patates Tarifi

Patates neredeyse tüm dünya mutfaklarında yer edinmiş; yüksek besin değeri içeren bir toprak altı bitkisidir. Fırında patates neredeyse her öğün her şekilde tüketilebilecek bir tariftir. Güzel bir pazar kahvaltısında veya herhangi günlük bir öğününüzde dip sosla veya sadece baharatlı olarak da tercih edebilirsiniz.Hem doyurucu hem de besin değeri yüksek olduğundan her öğün misafirlerinize de servis edebilirsiniz.
Vitaminler ve folatlar bakımından da oldukça zengin olan patatesin kızartmasına kimse dayanamaz. Ancak sağlıklı tüketmek isterseniz fırında pişirilmesiyle de enfes bir lezzet ortaya çıkar. Fırında patates nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte sizin için fırında patates tarifi...
Fırında Patates İçin Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
Fırında patates Yapılışı
- Patatesleri güzelce yıkayın. Patatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra dilediğiniz gibi dilimleme işlemini yapabilirsiniz. Halka şeklinde, elma dilim şeklinde veya çubuk şeklinde doğrayabilirsiniz.
- Patatesleri doğradıktan sonra bir kâse içerisine alın ve de baharatlarla buluşturun. Tüm baharatları ekledikten sonra karıştırın.
- Baharatların ardından patatese bir çay kaşığı zeytinyağını da ekleyin ve harmanlayın.
- Fırın tepsisine yağlı fırın kağıdını yerleştirin, sosladığınız patatesleri kâğıda dizin.
- Tepside hazır bekleyen patateslerinizi 180 derece ısıtılmış fırına atın ve üzeri pişene kadar tutun.
- Neredeyse cips kıvamında bir lezzet elde etmek için 20-25 dakika pişirmeniz yeterlidir.
Fırında patates tava tarifi de yukarıdaki tarifli aynı süreçlerden geçer. Sadece tava yuvarlak, fırın tepsileri kare olarak bilinir. Pişme şekli veya tat olarak aralarında herhangi bir farklılık yoktur. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz veya dilimleyip üst üste de dizebilirsiniz.
Fırında Patatesi Bir De Böyle Deneyin: Ballı Hardallı Dip Sos Tarifi
Sosların kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Özellikle patates kızartmaları için değişik dip soslar tercih edilir.Dünya mutfağında özellikle hamburger köftelerinin üzerinde ve patates servisinin yanında görebileceğiniz ballı hardallı sosu evde de kolayca yapabilirsiniz. Fırında patates tarifi soslu haliyle de damakları mest eder. Fırında patates için farklı bir tat arayışınız varsa ballı hardallı dip sos tarifine aşağıda ulayabilirsiniz.
Ballı Hardallı Dip Sos İçin Malzemeler
- 1 çorba kaşığı limon suyu
- Yarım çay bardağı mayonez
- 4 tatlı kaşığı hardal
- 2 kaşık dijon hardalı
- 4 kaşık bal
- Taze çekilmiş karabiber
- Tuz
Ballı Hardallı Dip Sos Yapılışı
- Önce mayonezi limon suyuyla biraz inceltmeniz gereklidir. Yani birleştirerek mayonezin sulandırmalısınız.
- Daha sonra yavaşça balı ekleyerek küçük kahve köpürtücü tarzında bir aletle çıpın. Bu çırpma işlemi yaklaşık 4-5 dakika devam etmeli.
- Ardından baharatları ve tatlı hardalla dijon hardalı ekleyip 2-3 dakika daha çırpın.
- 2-3 dakika çırpmanın ardından küçük bir kaba koyarak fırında patatesin yanında servis edebilirsiniz.
Lezzetli Fırında Patates İçin Püf Noktaları
- Eğer patates cipsine dayanamıyorsanız özellikle de fazla kalorili olduğu için tüketmekten kaçınıyorsanız; fırında patates kızartması tarifi yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken patates dilimlerini olabildiğince ince doğramaktır.
- İncecik kestiğiniz patatesler zeytinyağıyla harmanlanmış olduklarından fırında çıtır çıtır nar gibi kızarırlar. Böylelikle hem kızartmayla vakit kaybetmez hem de yapabileceğiniz en sağlıklı fırında patates cipsi tarifini yapmış olursunuz.
- Patatesin çıtır çıtır ve lezzetli olması için taze ve yumuşak olmayan patatesleri seçmeye özen göstermelisiniz.Yeşermemiş patatesleri tercih etmemeniz iyi bir fırın patates için gereklidir.
- Patatesleri soyup dinlendirdikten sonra soğuk suyun içerisinde bekletmeniz gerekir. Patatesleri daha kıtır yapmak için içine sirke ve soda da ekleyebilirsiniz.
- Patateslerinizi baharat ve zeytinyağıyla harmanlamanan önce mutlaka kağıt havlu veya bir bezle kurutmayı unutmayın.
- Eğer fırında patatese lezzet katmak istiyorsanız içine iki baş sarımsak da rendeleyebilirsiniz.
- Fırında patates sosu yerine patatesi fırından çıkarmaya yakın üzerine kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Ancak bu haliyle fırın patatesi sıcak servis etmeyi unutmamalısınız.
İşte Fırında Patates Kalorisi
Fırında patates tarifi özellikle kilosuna dikkat edenler tarafından sıklıkla tercih edilen bir atıştırmalıktır. Her ne kadar patates diğer sebzeler kadar düşük kalorili olmasa da yine de oldukça sağlıklı bir sebzedir. Patates kızartması her kızartma gibi fazla kalorili olduğundan fırında patates daha çok tercih edilmektedir. 1 adet orta boy fırında pişmiş patatesin kalorisi 131 kalori iken, 1 porsiyon yaklaşık olarak 240 kaloridir.
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