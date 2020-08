Sağlıklı ve Kolay Bir Atıştırmalık: Fırında Patates Tarifi

Patates neredeyse tüm dünya mutfaklarında yer edinmiş; yüksek besin değeri içeren bir toprak altı bitkisidir. Fırında patates neredeyse her öğün her şekilde tüketilebilecek bir tariftir. Güzel bir pazar kahvaltısında veya herhangi günlük bir öğününüzde dip sosla veya sadece baharatlı olarak da tercih edebilirsiniz.Hem doyurucu hem de besin değeri yüksek olduğundan her öğün misafirlerinize de servis edebilirsiniz.

Vitaminler ve folatlar bakımından da oldukça zengin olan patatesin kızartmasına kimse dayanamaz. Ancak sağlıklı tüketmek isterseniz fırında pişirilmesiyle de enfes bir lezzet ortaya çıkar. Fırında patates nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte sizin için fırında patates tarifi...

Fırında Patates İçin Malzemeler

4 adet orta boy patates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

Fırında patates Yapılışı

Patatesleri güzelce yıkayın. Patatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun. Daha sonra dilediğiniz gibi dilimleme işlemini yapabilirsiniz. Halka şeklinde, elma dilim şeklinde veya çubuk şeklinde doğrayabilirsiniz. Patatesleri doğradıktan sonra bir kâse içerisine alın ve de baharatlarla buluşturun. Tüm baharatları ekledikten sonra karıştırın. Baharatların ardından patatese bir çay kaşığı zeytinyağını da ekleyin ve harmanlayın. Fırın tepsisine yağlı fırın kağıdını yerleştirin, sosladığınız patatesleri kâğıda dizin. Tepside hazır bekleyen patateslerinizi 180 derece ısıtılmış fırına atın ve üzeri pişene kadar tutun. Neredeyse cips kıvamında bir lezzet elde etmek için 20-25 dakika pişirmeniz yeterlidir.

Fırında patates tava tarifi de yukarıdaki tarifli aynı süreçlerden geçer. Sadece tava yuvarlak, fırın tepsileri kare olarak bilinir. Pişme şekli veya tat olarak aralarında herhangi bir farklılık yoktur. Dilerseniz rendeleyebilirsiniz veya dilimleyip üst üste de dizebilirsiniz.

Fırında Patatesi Bir De Böyle Deneyin: Ballı Hardallı Dip Sos Tarifi

Sosların kullanım alanı oldukça çeşitlidir. Özellikle patates kızartmaları için değişik dip soslar tercih edilir.Dünya mutfağında özellikle hamburger köftelerinin üzerinde ve patates servisinin yanında görebileceğiniz ballı hardallı sosu evde de kolayca yapabilirsiniz. Fırında patates tarifi soslu haliyle de damakları mest eder. Fırında patates için farklı bir tat arayışınız varsa ballı hardallı dip sos tarifine aşağıda ulayabilirsiniz.