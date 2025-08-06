Sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar Fropie'de! Tüm ürünlerde geçerli net %45 indirim başladı

Gün içinde enerjinizin düştüğü, hızlıca bir şeyler atıştırmak istediğiniz ama sağlıklı bir alternatif bulamadığınız anlar mutlaka olmuştur. İşte tam da bu anlar için Fropie’nin katkısız, doğal ve lezzetli ürünleri yanınızda! Yer fıstığı ezmesinden granolaya, nohut cipsinden filtre kahveye kadar birbirinden sağlıklı ve pratik seçeneklerle hem damağınıza hitap ediyor hem de bedeninize iyi geliyor. Üstelik şu anda Fropie'de tüm ürünlerde geçerli olmak üzere 500 TL ve üzeri alışverişlerde %45’e varan indirim fırsatı sunuluyor. İlk kez alışveriş yapacaklara özel ek %10 indirim de var. İşte indirimde olan o ürünlerden bazıları...

1. Fropie Yer Fıstığı Ezmesi - Orijinal 315 gr

Sabahları kahvaltıya zaman ayıramadan evden çıkıyorsanız, gün sizin için aç karnına başlamış demektir. Ama bir kaşık Fropie Yer Fıstığı Ezmesiyle bu durumu saniyeler içinde lehine çevirebilirsiniz. %94 yer fıstığı ve %6 elma suyu konsantresiyle hazırlanan bu doğal ezme, katkısız ve şekersiz formülüyle hem enerji verir hem de uzun süre tok tutar. Ekmeğin üzerine sürün, muzun yanına ekleyin ya da sadece kaşıkla yiyin; hızlı ama dengeli bir kahvaltı için hepsi yeterli. Güne güçlü ve hafif başlamak istiyorsanız, kahvaltı sofrana Fropie’yi dahil edin!

İndirimdeki tüm Fropie yer fıstığı ezmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

2. Probiyotik Granola - Badem & Vanilya

Gün içinde sağlıklı beslenmek istiyorsunuz? Fropie Probiyotik Granola Badem & Vanilya, sadece tok tutmakla kalmaz; probiyotik içeriğiyle sindirim sistemine de destek olur. Glutensiz yulafla hazırlanmış bu çıtır lezzet, vanilya aroması ve badem dokunuşuyla minik bir keyif molasına dönüşür. Hızlı yaşarken sağlıklı kalmanın yolları varsa, biri kesinlikle bu!

İndirimdeki tüm Fropie probiyotik granolalara buradan ulaşabilirsiniz.

3. Fropie Fırınlanmış Nohut Cipsi Tütsülenmiş Biber Çeşnili x3

Her seferinde aynı atıştırmalıkları almaktan sıkıldıysanız ve “hem lezzetli hem sağlıklı bir şey olsa” diye düşünüyorsan, tanışman gereken yeni bir alternatif var. Fropie Tütsülenmiş Biber Çeşnili Nohut Cipsi, klasik cipslerden sıkılan ama çıtırdan da vazgeçemeyenler için hazırlanmış bir lezzet. Fırınlanmış yapısı, bitkisel protein içeriği ve katkısız formülüyle sadece tok tutmakla kalmaz, sağlıklı beslenmeye de katkıda bulunur. Üstelik hafif baharatlı tadı sayesinde her lokmada sizi şaşırtır. Lezzet konusunda seçiciyseniz ama sağlıklı yaşamdan da ödün vermek istemiyorsanız, bu cips tam sizlik!

İndirimdeki tüm Fropie nohut ciplerine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Fropie Maca Tozu

Kendinizi sürekli yorgun hissediyor, enerjinizi bir türlü toparlayamıyorsanız belki de çözüm çok daha basit ve doğal bir yerde saklıdır. Fropie Maca Tozu, yalnızca fiziksel gücünü değil, ruh halini de destekleyen %100 doğal bir süper gıda. Metabolizmayı dengelemeye yardımcı olurken, çinko içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir, vücudun ihtiyacı olan desteği nazikçe verir. Şeker, katkı ya da koruyucu içermeyen ürün; mutfakta küçük bir dokunuşla büyük fark yaratır. Sabah kahvenize, yoğurdunuza ya da smoothienize ekleyin; farkı birkaç gün içinde hissetmeye başlayacaksınız.

İndirimdeki tüm Fropie maca tozlarına buradan ulaşabilirsiniz.

5. Fropie Karışık Kuruyemiş

Fropie Omega 3 Mix, hem bedenine hem de zihnine iyi gelen sade ama etkili bir atıştırmalık. İçeriğinde yalnızca çiğ ceviz, kabak çekirdeği ve hurma dilimleri var; yani ne olduğunu anlamadığınız katkı maddeleriyle uğraşmak yok. Doğal omega 3 kaynağı olan ceviz, zihinsel performansını desteklerken hurma tatlı ihtiyacını bastırır, kabak çekirdeği ise tok tutmaya yardımcı olur. Abartıya kaçmadan besleyici, pratik ve keyifli bir alternatif arıyorsanız, Fropie karışık kuruyemiş tam size göre.

İndirimdeki tüm Fropie kuruyemişlere buradan ulaşabilirsiniz.

6. Fropie Vegan High Protein Bar 6’lı Set - Yer Fıstık Ezmeli & Fındıklı & Kakao Nibli

Fropie Vegan High Protein Bar, şekersiz oluşu ve %20 bitkisel protein içeriğiyle ne zaman açlık bastırsa, çantanızdan ya da torpidodan çıkarıp vicdan azabı duymadan tüketebileceğiniz bir seçenek. Tatlı krizlerine karşı kakao nibli ya da fındıklı alternatifleriyle hem damak tadına hitap eder hem de sizi uzun süre tok tutar. Rafine şekersiz oluşu sayesinde kan şekerinizi altüst etmez, enerjinizi dengede tutar. İçeriği temiz, tadı yerinde, işlevi büyük! Özetle her ısırıkta “iyi ki” dedirten cinsten.

İndirimdeki tüm Fropie high protein barlara buradan ulaşabilirsiniz.

7. Fropie Çilek & Hibiskus Granola

Fropie Çilek & Hibiskus Granola, ferahlatıcı çilek ve hibiskus aromasıyla klasik granola anlayışını bir adım öteye taşıyor. Yulaf ezmesi, chia ve keten tohumu gibi besleyici içeriklerle zenginleştirilen bu karışım, hem damak tadına hitap eder hem de uzun süre tok tutar. İçeriğinde katkı maddesi ya da ilave şeker bulunmaması da cabası; gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İster yoğurdun üzerine serpin, ister smoothie kasenize renk katın, isterseniz tek başına çıtır çıtır atıştır... Nasıl tüketirseniz tüketin, her lokması enerjinizi dengeler. Fropie Çilek & Hibiskus Granola; doğal, dengeli ve lezzetli bir başlangıç arayanlara birebir.

İndirimdeki tüm Fropie granolalara buradan ulaşabilirsiniz.

8. Fropie Chef Ham Kakao Nibi 100g

Fropie Chef Ham Kakao Tozu, çikolata tutkunlarının sağlıklı tariflerde aradığı o yoğun aromayı katkısız ve saf haliyle sunuyor. %100 ham kakao içeriğiyle hem tatlılara derin bir lezzet katar hem de yüksek lif ve protein oranıyla besleyici bir alternatif. Rafine şeker, katkı maddesi ya da koruyucu içermediği için gönül rahatlığıyla kullanabilir; smoothie’den brownie’ye, kahveden yoğurda kadar her tarife kolayca dahil edebilirsiniz. Vegan ve glutensiz oluşuyla da beğeni toplayan ürün; gerçek kakao lezzetini doğal haliyle denemek isteyenler için tam bir şef dokunuşu.

9. Fropie Kaju & Chia Probiyotik Meyve Barı x12

Fropie Kaju & Chia Probiyotik Bar, tatlı ihtiyacınızı bastırırken bedenine de iyi gelen atıştırmalıkların başında geliyor. Hurma ile doğal tatlandırılmış, şeker ilavesiz bu bar; probiyotik içeriğiyle sindirim sistemini desteklerken, chia tohumları sayesinde omega-3 takviyesi sağlar. Kaju ile hem lezzet hem doyuruculuk kazanan meyve barı, spor sonrası toparlanmak isteyenler için katkı maddesi ve gluten içermeyen yapısıyla hafif ama güçlü bir ara öğün.

İndirimdeki tüm Fropie meyve barlarına buradan ulaşabilirsiniz.

10. Fropie Filtre Kahve 250gr - Guatemala

Guatemala’nın 1450 metre rakımlı verimli topraklarında yetişen %100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen Fropie filtre kahve, her yudumda karakterini ortaya koyan özel bir deneyim sunuyor. Bourbon, Caturra ve Catuai türlerinin yıkama yöntemiyle işlenmesiyle elde edilen kahve; yüksek asiditesi, orta gövdesi ve dengeli kavrulmuş aromasıyla öne çıkıyor. Bitter çikolata notalarının üzüm, yeşil çay ve limonla buluştuğu bu özel tat profili, hem klasik hem yenilikçi damaklara hitap ediyor. Güne enerjik bir başlangıç yapmak ya da molalarnı keyifli bir ana dönüştürmek isterseniz, Fropie filtre kahve fincanınızda aradığınız o karakterli lezzeti fazlasıyla sunuyor.

İndirimdeki tüm Fropie kahvelere buradan ulaşabilirsiniz.

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