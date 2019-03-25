MAGAZİN

Şahan Gökbakar’dan belediyeye uyarı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız gün eşi, kardeşi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Roma tatiline çıkan oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla Roma belediyesine seslendi.

Şahan Gökbakar’dan belediyeye uyarı

Sinema sektöründe yaşanan kriz nedeniyle Recep İvedik 6 filmini Şubat ayında vizyona sokamayan Şahan Gökbakar gösterimini Kasım ayına ertelediği filmi öncesi soluğu yurt dışında aldı. Kalabalık bir grupla birlikte İtalya’ya uçan ve burada çekilmiş keyifli karelerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şahan Gökbakar tatilde olmasına rağmen yaptığı esprilerle seçim arefesinde olan Türkiye’ye göndermede bulundu.

Şahan Gökbakar Roma meydanında bulunan aşk çeşmesinin önünde eşiyle birlikte çektiği selfieyi paylaşırken altına da şu notu düştü: “Roma belediyesine iki çift lafım var. Öncelikle bu güzel çeşme için kutluyorum, ancak İspanyol merdivenleri denen saçmalığa acilen raylı veya yürüyen sistemli bir çözüm bulunmalı…”


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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar roma belediyesi

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