Şahan Gökbakar'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı

Şahan Gökbakar'ın Instagram'dan yaptığı 23 Nisan paylaşımı büyük beğeni topladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün salıncaktaki bir fotoğrafını paylaşan Gökbakar şu notu yazdı:

"Bir milleti yeniden şahlandıran ömrü savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan, salıncakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme. Çocuk oluverirsin. Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyet'in soylu, şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarında, çocuklarıma seni anlatıp, onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"





