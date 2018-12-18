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Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Konya'da 'Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. ' diye seslendiği Fatih Portakal'a Şahan Gökbakar'dan destek geldi. Gökbakar 'Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetişse' diyerek Fatih Portakal'a destek verdi.

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Dün Konya'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur." ifadelerini kullanmıştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN FATİH PORTAKAL'A DESTEK

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"PORTAKALIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"
Sosyal medya hesabından portakal fotoğrafı paylaşan Şahan Gökbakar, "Portakalın faydaları saymakla bitmez…Özellikle su soğuk günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir ve vücudumuzu mikroplara karşı korur. Zengin bir vitamin kaynağıdır…Keşke ülkemizde daha fazla portakal yetiştirilebilse… Not: Ferda Anil Yarkin in şarkısını küçükken "ah neredeysen he portakal, bunaldım hatta he portakal" diye söylerdim o aklıma geldi" diye yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar fatih portakal destek

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
şahanı severim ama ülkenin bütünlüğünü bozmak isteyen birine destek vermesini kınıyorum.
recep ivedik filimlerine güvenme senin de alaşağı ediverirler şahan haddini bil sus ve yalakalık yapppp
yaa kardeşim bu millet dediğin kim senin bize bi onu açıklasana ? senin farklı bi milletin varda bizimmi haberimiz yok
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