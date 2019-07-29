MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan tatil paylaşımları

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 01:54 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile birlikte yaz tatili yapıyor. Akdeniz'de denizin keyfini çıkaran Gökbakar'ın eşiyle birlikte çekildiği fotoğraflara beğeni yağdı.

Şahan Gökbakar'dan tatil paylaşımları

Mutlu evlilikleriyle örnek olan Şahan ve Selin Gökbakar çifti yaz tatillerinden mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Şahan Gökbakar, eşiyle birlikte çıktığı turda ayçiçek tarlasında çekilen bir kareyi "Motorcular ayçiçeği tarlasında... Klasik fotoğrafımız" notuyla paylaştı.

sahan2

Ünlü komedyen, teknedeki bir pozlarına ise "Güzel zamanlar, severek geçen" notunu yazdı. Gökbakar'ın paylaşımları yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

sahan3

2015 yılında evlenen çiftin, Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu var.

Çok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendiÇok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendi
Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söylediAleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi
Alişan söyledi, oğlu Burak oynadıAlişan söyledi, oğlu Burak oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar selin gökbakar

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Ünlü halk ozanı oğlu için yardım çağrısı yaptı

Ünlü halk ozanı oğlu için yardım çağrısı yaptı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde büyük şok

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan oryantal dans!

Seda Sayan ve Safiye Soyman'dan oryantal dans!

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Alişan söyledi, oğlu Burak oynadı

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Hande Erçel'den duygusal paylaşım

Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm

Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.