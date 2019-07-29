Şahan Gökbakar'dan tatil paylaşımları

Mutlu evlilikleriyle örnek olan Şahan ve Selin Gökbakar çifti yaz tatillerinden mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Şahan Gökbakar, eşiyle birlikte çıktığı turda ayçiçek tarlasında çekilen bir kareyi "Motorcular ayçiçeği tarlasında... Klasik fotoğrafımız" notuyla paylaştı.

Ünlü komedyen, teknedeki bir pozlarına ise "Güzel zamanlar, severek geçen" notunu yazdı. Gökbakar'ın paylaşımları yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.

2015 yılında evlenen çiftin, Deniz Efe ve Ela adında iki çocuğu var.

