MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan Tolgahan Sayışman ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan, Tolgahan Sayışman ile Kıvanç Tatlıtuğ’un Best Model seçildikten sonra verdikleri poza ilginç bir yorum geldi.

Şahan Gökbakar'dan Tolgahan Sayışman ile Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı!

Best Model Of Turkey yarışmasından 2002 yılında birinci olan Tolgahan Sayışman ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yarışmanın ardından çekilen bir fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ünlü oyuncuların 17 yıl önce, Best Model seçildikten sonra bir dergiye verdiği pozu Instagram'dan paylaşan Şahan Gökbakar güldüren bir yorum yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ın yüzleri yerine kendisinin ve Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafını koyan Gökbakar, 'Hem komik, hem yakışıklılar' notunu yazdı.

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Şahan Gökbakar Kıvanç Tatlıtuğ tolgahan sayışman Yılmaz Erdoğan best model

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