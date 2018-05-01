MAGAZİN

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 11:51 | Son Güncelleme

Komedyen Şahan Gökbakar, evinden sonra yatını da değiştirdi. Gökbakar, teknesini satarak 5 milyon 500 bin TL'ye 52 model lüks tekne aldı.

Şahan Gökbakar'ın 5 Milyon TL'lik yeni oyuncağı

İkinci kez baba olduktan sonra hayatında büyük değişikliklere giden Şahan Gökbakar, ilk olarak Rumelihisarı'ndaki evini Acarkent'e taşıdı. Komedyen, geçtiğimiz ay ise teknesini satarak, lüks bir yat aldı. Gökbakar, 'Kayhan' filminin galaları biter bitmez, eşi Selin Ortaçlı, çocukları Deniz Efe ve Ela'yla soluğu Göcek'te aldı.

5 MİLYON 500 BİN TL'LİK YENİ OYUNCAK

Oyuncu, 5 milyon 500 bin TL'ye aldığı Absolute Navetta 52 model lüks yatla, deniz sezonunu açtı. Ailece tatile çıkan komedyenin yeni oyuncağında, yedi yatak odası ve üç tuvalet bulunuyor. Koyları dolaşan Gökbakar, dört kamaranın olduğu yatından Instagram'dan fotoğraf ve video paylaşmayı da ihmal etmiyor.

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Şahan Gökbakar yeni teknesi

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