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  4. Şahan Gökbakar'ın Buket Aydın paylaşımı gündem oldu! O sözlerini fena ti'ye aldı

Şahan Gökbakar'ın Buket Aydın paylaşımı gündem oldu! O sözlerini fena ti'ye aldı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 17:08 | Son Güncelleme:
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Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan spiker Buket Aydın açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Buket Aydın "Hesabı erkek ödemeli. Erkekliğin doğasından gelir" demişti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sunucu Buket Aydın’ın “maddi durumu kötü biriyle birlikte olmam” açıklamalarını yaptığı paylaşımla ti’ye aldı.

Buket Aydın katıldığı programda söyledikleriyle gündem oldu. Son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Buket Aydın, bu sefer de bir erkekte aradığı ekonomik kriterleri açıkladı.

Aydın, yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.
Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.

ŞAHAN GÖKBAKAR77

Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" ifadelerini kullandı.
Aydın'ın sözleri çok konuşuldu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Şahan Gökbakar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı video olay yarattı. Gökbakar’ın paylaşımı, ünlü sunucu Buket Aydın’ın gündem yaratan açıklamalarına gönderme olarak algılandı.

Gökbakar'ın paylaşımına yorum yağdı. Paylaşıma "Buket aydın yükleniyor", "Sürpriz sonlu", Buket Aydın olmuş aynısı aynısı" gibi yorumlar yapıldı.

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